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Вышла iOS 27 beta 4 для разработчиков

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:06
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Вышла iOS 27 beta 4 для разработчиков

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для авторизованных разработчиков.

Номер сборки — 24A5390f.

Что нового появилось для пользователей, пока неизвестно. Компания сообщает про исправления ошибок и повышение стабильности.

Что нового:

• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island

• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была третьей бета-версии

• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью

Скачать iOS 27 beta 4 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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iOS 27 прошивка Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для авторизованных разработчиков. Номер сборки — 24A5390f. Что нового появилось для пользователей, пока неизвестно. Компания сообщает про исправления ошибок и повышение стабильности. Что нового: • Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island • Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины,...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:24

    Опять только ошибки исправляют. Когда уже реально новые фишки завезут?

    1
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  2. C
    Channel
    сегодня в 21:44

    Мда, первые «формальные» беты за много лет. Читай — обнова ради обновы.

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