Вышла iOS 27 beta 4 для разработчиков

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для авторизованных разработчиков.

Номер сборки — 24A5390f.

Что нового появилось для пользователей, пока неизвестно. Компания сообщает про исправления ошибок и повышение стабильности.

Что нового:

• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island

• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была третьей бета-версии

• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью

Скачать iOS 27 beta 4 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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