Вышла iOS 27 beta 4 для разработчиков

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для авторизованных разработчиков.
Номер сборки — 24A5390f.
Что нового появилось для пользователей, пока неизвестно. Компания сообщает про исправления ошибок и повышение стабильности.
Что нового:
• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island
• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была третьей бета-версии
• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью
Скачать iOS 27 beta 4 можно уже сейчас «по воздуху».
Легкого апдейта!
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