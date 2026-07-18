Посмотрел масштабный фильм «Одиссея» Кристофера Нолана и понимаю, почему о нем так много спорят

Долгожданный фильм «Одиссея» наконец-то добрался до больших экранов. Причем реально больших: это первый фильм, который целиком снимался под формат пленочного IMAX.

Кристофер Нолан снял уже множество успешных фильмов, причем некоторые были спорными среди зрителей. Даже среди моих знакомых тот же «Довод» понравился далеко не всем из-за своей «заумностм», а «Оппенгеймер» многим показался слишком затянутым.

Это фишка режиссера: показать все как можно подробнее и логичнее. Но, кажется, в «Одиссее» он решил пойти другим путем. И это понравилось подавляющему большинству. Критики и зрители на редкость сошлись в оценке на уровне 96 баллов из 100 на Rotten Tomatoes.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго

Мы тоже посмотрели новинку и спешим поделиться впечатлениями: они оказались смешанными.

Ждали эпик про Древнюю Грецию, а не вышло

Каждый новый фильм Кристофера Нолана автоматически обрастает ожиданиями. Кто-то ждёт сложную структуру, кто-то муторную головоломку, которую потом неделями будут разбирать на Reddit.

В этот раз лично я ждал эпический пересказ легендарной поэмы Гомера, но в своем фирменном «нолановском» стиле. Вышло не совсем так.

Несмотря на масштаб, десятки кораблей, чудовищ и путешествие через полмира, в центре фильма постоянно остаётся один человек. Причем это не великий герой древности, а воин, который слишком долго не был дома.

Троянская война тут лишь начало

Если ждете фильм про осаду Трои, можете сразу проходить мимо.

Нолан почти сразу оставляет войну позади и концентрируется на том, что происходит после неё. Самое тяжёлое испытание для Одиссея — вовсе не сражения, а бесконечное возвращение домой.

Из-за этого путешествие перестаёт быть набором отдельных приключений. Каждый пункт назначения меняет героя, он устаете еще больше.

Даже если вы прекрасно знаете сюжет поэмы, фильм воспринимается не как пересказ, а как длинная дорога человека.

Монстры перестали быть главным аттракционом

Циклоп, Калипсо и другие знаменитые персонажи поэмы никуда не делись, причём выглядят они именно так масштабно, как можно было ожидать от Нолана и бюджета в сотни миллионов долларов.

Но режиссёр не превращает фильм в трёхчасовой парад чудовищ. Каждая встреча нужна прежде всего для того, чтобы поставить Одиссея перед новым выбором: рискнуть людьми, отказаться от возвращения домой или снова попытаться всех перехитрить.

Лучше всего это работает в эпизоде с Циклопом. Сцену можно сравнить с реальным хоррором: он сидит в пещере, хватает солдата и съедает его. Существо выглядит по-настоящему неприятно, каждое его движение ощущается тяжёлым, а звук и музыка усиливают напряжение.

Самый простой фильм Нолана

А еще он стерильный, как «Оппенгеймер».

Да, режиссёр по-прежнему использует нелинейную структуру. Прошлое и настоящее переплетаются, отдельные события складываются в общую картину постепенно. Но впервые за долгое время кажется, что Нолан делает это не ради игр разума, как в «Начале».

Сложная структура здесь нужна прежде всего для того, чтобы показать, как война продолжает преследовать Одиссея даже спустя годы, поэтому следить за сюжетом значительно проще, чем в том же «Доводе».

На Rotten Tomatoes 96 баллов, на Metacritic: полный провал

На Metacritic мнения оказались заметно хуже, чем на Rotten Tomatoes или iMDB. На момент написания рецензии рейтинг «Одиссеи» составлял 5,4 балла из 10.

Дело не только в тотальном мискасте почти у всех ведущих актеров (и это я молчу про Елену Прекрасную) или слишком вольном обращении с первоисточником. Нолан снял кино, которому не хватает живых эмоций.

Режиссёр попытался уместить в картину слишком много эпизодов из поэмы, а потом еще и перемешал их во времени. В итоге ты вроде и понимаешь все происходящее, но оно как-то ускальзывает, и ты тупо теряешься или забываешь, что было 20 минут назад.

Мэтт Дэймон разрушил образ легендарного героя

«Одиссея» длится 2 часа 52 минуты. Здесь постоянно меняются локации, масштаб и даже жанр: морское приключение может за несколько минут превратиться в хоррор, военную драму или почти камерную историю.

Картину можно было совершенно спокойно сократить примерно на полчаса и вырезать половину очень длинных диалогов вдогонку. Тот же «Оппенгеймер» шёл около трёх часов, но там практически каждая сцена двигала историю вперёд.

Здесь встречаются длинные диалоги, которые повторяют уже понятные мысли, и эпизоды, без которых путешествие Одиссея почти ничего бы не потеряло.

Что касается Мэтта Дэймона, его Одиссею не хватает хитрости и той самой уникальной сверх-харизмы, которыми герой обладал в поэме. Здесь он редко выглядит человеком, способным перехитрить богов, чудовищ и собственную судьбу.

IMAX здесь не просто для галочки

Главной причиной идти на «Одиссею» в кино всё равно остаётся картинка.

Нолан не просто снял несколько крупных сцен на IMAX-камеры, а использовал этот формат на протяжении всего фильма. Огромный экран особенно хорошо работает в море, где ощущается масштаб.

Тем не менее, даже IMAX не всегда работает хорошо: бывают слишком тёмные и мутные сцены. Такое ощущение, будто смотришь не кино за $250 млн, а его бюджетную версию.

Спорить о фильме будут еще долго

«Одиссея» наверняка разочарует тех, кто ждёт точной экранизации Гомера или трёхчасового парада из мифологических чудищ.

Фильм иногда кажется не таким эпичным, как обещали трейлеры. Здесь хватает огромных декораций, сражений и монстров, но лучшие сцены часто строятся на взглядах, молчании и ощущении, что очередная победа ничего не исправила.

Ради плёночного IMAX «Одиссею» определённо стоит увидеть в кино, но ждать нового безусловного шедевра Нолана я бы не стал. Это грандиозная по масштабу и довольно простая по смыслу картина, которая впечатляет заметно чаще, чем по-настоящему цепляет.

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