Герман Греф заявил, что Яндекс дообучает (китайский) Qwen, и это не радует

Глава Сбера Герман Греф заявил в Совете Федерации, что Яндекс занимается дообучением китайских ИИ-моделей.

По его словам, только Сбер имеет ИИ, полностью разработанный в России.

Компания Яндекс сегодня дообучает Qwen — в основе лежит китайская модель. Конечно, нас это нисколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию. Герман Греф, глава Сбера

Qwen — это семейство ИИ-моделей, которое разрабатывает китайская Alibaba. Большинство моделей распространяется бесплатно по лицензии Open Source, поэтому любой может скачать их и обучить на своих данных.

Яндекс отрицает все обвинения.

Яндекс продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений. Яндекс

При этом, Яндекс использовал веса (параметры) Qwen-2.5-32B-base для модели YandexGPT 5 Pro, после чего провел собственный полный цикл обучения на русскоязычных и других данных. Такой подход позволил ускорить отдельные эксперименты до 20 раз. [Коммерсантъ]

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