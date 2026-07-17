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Герман Греф заявил, что Яндекс дообучает (китайский) Qwen, и это не радует

Илья Сидоров avatar | сегодня в 23:44
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Герман Греф заявил, что Яндекс дообучает (китайский) Qwen, и это не радует

Глава Сбера Герман Греф заявил в Совете Федерации, что Яндекс занимается дообучением китайских ИИ-моделей.

По его словам, только Сбер имеет ИИ, полностью разработанный в России.

Компания Яндекс сегодня дообучает Qwen — в основе лежит китайская модель. Конечно, нас это нисколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию.

Герман Греф, глава Сбера

Qwen — это семейство ИИ-моделей, которое разрабатывает китайская Alibaba. Большинство моделей распространяется бесплатно по лицензии Open Source, поэтому любой может скачать их и обучить на своих данных.

Яндекс отрицает все обвинения.

Яндекс продолжает развивать собственные фундаментальные модели, сохраняет полный цикл разработки и не зависит от внешних решений.

Яндекс

При этом, Яндекс использовал веса (параметры) Qwen-2.5-32B-base для модели YandexGPT 5 Pro, после чего провел собственный полный цикл обучения на русскоязычных и других данных. Такой подход позволил ускорить отдельные эксперименты до 20 раз. [Коммерсантъ]

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Глава Сбера Герман Греф заявил в Совете Федерации, что Яндекс занимается дообучением китайских ИИ-моделей. По его словам, только Сбер имеет ИИ, полностью разработанный в России. Компания Яндекс сегодня дообучает Qwen — в основе лежит китайская модель. Конечно, нас это нисколько не радует, что мы одни, потому что мы за конкуренцию. Герман Греф, глава Сбера Qwen...

4 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений 18 июля в 1:23

    Греф опять пытается всех задеть. Если это реально ускоряет работу в 20 раз, то зачем вообще делать все с полного нуля?

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  2. Курочка avatar
    Курочка 18 июля в 1:31

    Также сбер, который продавал китайские Tuya-лампочки, которые после санкций превратились в тыкву

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