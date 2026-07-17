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Яндекс научил Карты и Навигатор искать АЗС без очередей и строить более экономные маршруты

Артём Баусов avatar | сегодня в 10:59
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Яндекс научил Карты и Навигатор искать АЗС без очередей и строить более экономные маршруты

Яндекс представил крупное обновление сервисов для автомобилистов.

В Картах и Навигаторе появилась информация о наличии топлива на АЗС и загруженности заправок. Теперь перед поездкой можно увидеть, есть ли нужное топливо и насколько большая очередь, а затем сразу построить маршрут до выбранной станции.

Данные о загруженности АЗС также стали доступны в приложениях Go и Заправки. Сервис показывает, где очередей нет, а где придётся подождать.

Ещё одно нововведение — маршруты с меньшим расходом топлива. Помимо самого быстрого пути, Карты и Навигатор теперь могут предложить более экономичный вариант. Такой маршрут может занять немного больше времени, но за счёт меньшего количества светофоров, плавного скоростного режима и отсутствия лишних остановок поможет сократить расход топлива.

Для оценки ситуации на АЗС Яндекс использует обезличенные данные из нескольких источников. Среди них:

  • Заказы топлива через сервисы Заправки и Go
  • Информация от водителей такси в приложении Про
  • Дорожная обстановка рядом с заправками
  • Ответы пользователей

После заправки или проезда мимо АЗС сервис может предложить короткий опрос, который помогает быстрее обновлять информацию для остальных водителей.

На момент запуска функция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В дальнейшем список городов будет расширяться по мере появления достаточного объёма достоверных данных.

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Сервисы Яндекс Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Яндекс представил крупное обновление сервисов для автомобилистов. В Картах и Навигаторе появилась информация о наличии топлива на АЗС и загруженности заправок. Теперь перед поездкой можно увидеть, есть ли нужное топливо и насколько большая очередь, а затем сразу построить маршрут до выбранной станции. Данные о загруженности АЗС также стали доступны в приложениях Go и Заправки. Сервис...

4 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:19

    Круто, теперь можно будет заранее глянуть, есть ли очередь на заправке. А то вечно стоишь впустую и время теряешь.

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  2. max29 avatar
    max29 сегодня в 13:33

    Ага, была АЗС без очереди и через 5 минут там самая большая очередь )))

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