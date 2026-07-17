Яндекс научил Карты и Навигатор искать АЗС без очередей и строить более экономные маршруты

Яндекс представил крупное обновление сервисов для автомобилистов.

В Картах и Навигаторе появилась информация о наличии топлива на АЗС и загруженности заправок. Теперь перед поездкой можно увидеть, есть ли нужное топливо и насколько большая очередь, а затем сразу построить маршрут до выбранной станции.

Данные о загруженности АЗС также стали доступны в приложениях Go и Заправки. Сервис показывает, где очередей нет, а где придётся подождать.

Ещё одно нововведение — маршруты с меньшим расходом топлива. Помимо самого быстрого пути, Карты и Навигатор теперь могут предложить более экономичный вариант. Такой маршрут может занять немного больше времени, но за счёт меньшего количества светофоров, плавного скоростного режима и отсутствия лишних остановок поможет сократить расход топлива.

Для оценки ситуации на АЗС Яндекс использует обезличенные данные из нескольких источников. Среди них:

Заказы топлива через сервисы Заправки и Go

Информация от водителей такси в приложении Про

Дорожная обстановка рядом с заправками

Ответы пользователей

После заправки или проезда мимо АЗС сервис может предложить короткий опрос, который помогает быстрее обновлять информацию для остальных водителей.

На момент запуска функция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В дальнейшем список городов будет расширяться по мере появления достаточного объёма достоверных данных.

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