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Евросоюз обязал Google дать ChatGPT и другим ИИ полный доступ к Android наравне с Gemini

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:29
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Евросоюз обязал Google дать ChatGPT и другим ИИ полный доступ к Android наравне с Gemini

Еврокомиссия обязала Google предоставить сторонним ИИ-приложениям на Android те же возможности, что есть у Gemini.

Это означает, что ChatGPT, Claude и другие сторонние ассистенты должны получить доступ к голосовой активации, кнопкам устройства, работе с приложениями, датчикам и встроенным ИИ-моделям.

Поскольку Gemini предустановлен как системное приложение, он обладает значительно более широкими возможностями по сравнению со сторонними аналогами.

Google не согласна с решением Еврокомиссии. По мнению компании, новые требования «рискуют подорвать важнейшие механизмы защиты конфиденциальности и безопасности для миллионов европейцев».

На практике ИИ-помощники уже могут безопасно получать доступ к возможностям Android, а производители смартфонов играют ключевую роль в проверке таких приложений. Это решение в отношении Android ставит под угрозу безопасность устройств, предоставляя сторонним приложениям чувствительные и мощные системные разрешения без подобных механизмов защиты. И это происходит в тот момент, когда собственное агентство ЕС по кибербезопасности предупреждает, что «в эпоху искусственного интеллекта основы безопасности важны как никогда».

Google

Google должна выполнить большую часть требований до 1 августа 2027 года. Аналогичные требования ранее были предъявлены Apple, из-за чего запуск Siri AI в Евросоюзе был отложен на неопределенный срок. [9to5Google]

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Android ChatGPT Claude Google Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Еврокомиссия обязала Google предоставить сторонним ИИ-приложениям на Android те же возможности, что есть у Gemini. Это означает, что ChatGPT, Claude и другие сторонние ассистенты должны получить доступ к голосовой активации, кнопкам устройства, работе с приложениями, датчикам и встроенным ИИ-моделям. Поскольку Gemini предустановлен как системное приложение, он обладает значительно более широкими возможностями по сравнению со сторонними...

6 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Skyriver avatar
    Skyriver сегодня в 10:52

    Вот придумал ты и запустил производство очень вкусных мармеладок. Весь мир их покупает, миллионы покупателей и все довольны. Ты окрыл свою сеть фирменных монобрендовых магазинов со своими мармеладками. И тут приходит Haribo и говорит: а с какого хрена ты в своих же магазинах продаешь только свой же мармелад?!  подвинься, и отдай мне 50% прилавка! И власть в этом Haribo поддерживает. Ненормальный мир

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:52

    Наконец то смогу нормальный ChatGPT вместо Gemini юзать. Только вот за безопасность реально стрёмно, если всем подряд дадут такие права.

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