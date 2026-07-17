Евросоюз обязал Google дать ChatGPT и другим ИИ полный доступ к Android наравне с Gemini

Еврокомиссия обязала Google предоставить сторонним ИИ-приложениям на Android те же возможности, что есть у Gemini.

Это означает, что ChatGPT, Claude и другие сторонние ассистенты должны получить доступ к голосовой активации, кнопкам устройства, работе с приложениями, датчикам и встроенным ИИ-моделям.

Поскольку Gemini предустановлен как системное приложение, он обладает значительно более широкими возможностями по сравнению со сторонними аналогами.

Google не согласна с решением Еврокомиссии. По мнению компании, новые требования «рискуют подорвать важнейшие механизмы защиты конфиденциальности и безопасности для миллионов европейцев».

На практике ИИ-помощники уже могут безопасно получать доступ к возможностям Android, а производители смартфонов играют ключевую роль в проверке таких приложений. Это решение в отношении Android ставит под угрозу безопасность устройств, предоставляя сторонним приложениям чувствительные и мощные системные разрешения без подобных механизмов защиты. И это происходит в тот момент, когда собственное агентство ЕС по кибербезопасности предупреждает, что «в эпоху искусственного интеллекта основы безопасности важны как никогда». Google

Google должна выполнить большую часть требований до 1 августа 2027 года. Аналогичные требования ранее были предъявлены Apple, из-за чего запуск Siri AI в Евросоюзе был отложен на неопределенный срок. [9to5Google]

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