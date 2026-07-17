TSMC, главный поставщик Apple, вложит ещё $100 млрд в производство чипов в США

Тайваньская TSMC, крупнейший контрактный производитель полупроводников и основной поставщик чипов для Apple, объявила об увеличении инвестиций в производство в США на $100 млрд.

Теперь общий объем вложений компании в американские проекты составит $265 млрд. О расширении программы сообщили Белый дом и Министерство торговли США.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что новые инвестиции помогут создать десятки тысяч рабочих мест. Председатель и генеральный директор TSMC Си Си Вэй добавил, что новые фабрики будут работать для ведущих американских клиентов компании, включая Apple, NVIDIA и Broadcom.

Ранее Тим Кук называл Apple первым и крупнейшим клиентом завода TSMC в Аризоне. Именно на этом предприятии уже началось производство процессоров A16.

До сих пор самые современные техпроцессы TSMC были доступны только на предприятиях в Тайване, поэтому выпускаемые в Аризоне чипы отставали на несколько поколений. Теперь компания планирует построить в США не только новые фабрики, но и предприятия по упаковке микросхем, что позволит выпускать более современные решения. [MacRumors]