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Приложения VK доступны в RuStore

Артём Баусов avatar | сегодня в 17:15
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Приложения VK доступны в RuStore

Несмотря на удаление из Google Play, приложение MAX, а также сервисы VK доступны в российском магазине приложений RuStore для устройств на Android.

Пользователи могут скачать через каталог ВКонтакте, VK Видео, Почту Mail.Ru, Дзен, Одноклассники, VK Музыку и другие приложения компании.

► RuStore предлагает собственную инфраструктуру для публикации и развития мобильных приложений.

► Разработчикам доступны инструменты для размещения программ, их монетизации, продвижения, работы с отзывами пользователей и аналитики.

► Сейчас в каталоге магазина представлено более 110 тысяч приложений и игр из 70 стран.

Ежемесячная аудитория сервиса составляет 68 млн пользователей, а сам магазин уже предустановлен более чем на 150 млн Android-устройств, включая смартфоны, планшеты, электронные книги и телевизоры.

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max VK мессенджеры Сервисы социальные сети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Несмотря на удаление из Google Play, приложение MAX, а также сервисы VK доступны в российском магазине приложений RuStore для устройств на Android. Пользователи могут скачать через каталог ВКонтакте, VK Видео, Почту Mail.Ru, Дзен, Одноклассники, VK Музыку и другие приложения компании. ► RuStore предлагает собственную инфраструктуру для публикации и развития мобильных приложений. ► Разработчикам доступны инструменты...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. timalean avatar
    timalean сегодня в 17:23

    Вот это новость! Офигеть не встать! В собственном магазине, оказывается, есть приложения от VK.

    1
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  2. OnaliteG avatar
    OnaliteG сегодня в 17:30

    Интересно в Русторе забанят?:))

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