Приложения VK доступны в RuStore

Несмотря на удаление из Google Play, приложение MAX, а также сервисы VK доступны в российском магазине приложений RuStore для устройств на Android.

Пользователи могут скачать через каталог ВКонтакте, VK Видео, Почту Mail.Ru, Дзен, Одноклассники, VK Музыку и другие приложения компании.

► RuStore предлагает собственную инфраструктуру для публикации и развития мобильных приложений.

► Разработчикам доступны инструменты для размещения программ, их монетизации, продвижения, работы с отзывами пользователей и аналитики.

► Сейчас в каталоге магазина представлено более 110 тысяч приложений и игр из 70 стран.

Ежемесячная аудитория сервиса составляет 68 млн пользователей, а сам магазин уже предустановлен более чем на 150 млн Android-устройств, включая смартфоны, планшеты, электронные книги и телевизоры.

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