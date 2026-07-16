моё избранное Пользовательское соглашение

На Mac нашли опасный вирус CrashStealer, который выглядит как приложение Apple. Он крадет пароли и криптокошельки

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:08
1
На Mac нашли опасный вирус CrashStealer, который выглядит как приложение Apple. Он крадет пароли и криптокошельки

На Mac появился опасный вирус CrashStealer, который собирает данные из браузеров, информацию из менеджеров паролей и расширений криптовалютных кошельков.

Он распространяется через приложение Werkbit, которое было одобрено Apple. Приложение маскируется под встроенный механизм macOS для отправки отчётов о сбоях.

CrashStealer нацелен более чем на 80 расширений криптовалютных кошельков, а также на 14 менеджеров паролей, включая 1Password, LastPass и Dashlane. Кроме того, он сканирует папки «Загрузки» и «Документы» в поисках ценной информации.

В процессе установки приложение запрашивает системный пароль и полный доступ к диску. После ввода пароля CrashStealer получает доступ к связке ключей macOS.

Все собранные данные шифруются с помощью алгоритма AES-256-GCM и отправляются на IP-адрес злоумышленников.

Apple подтвердила, что CrashStealer использовался в реальных атаках. Компания отозвала сертификат подписи приложения Werkbit, поэтому система будет блокировать его установку. Но вирус может встроить в другое приложение, скачивайте программы только из проверенных источников. [MacRumors]

1
macOS Безопасность Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
На Mac появился опасный вирус CrashStealer, который собирает данные из браузеров, информацию из менеджеров паролей и расширений криптовалютных кошельков. Он распространяется через приложение Werkbit, которое было одобрено Apple. Приложение маскируется под встроенный механизм macOS для отправки отчётов о сбоях. CrashStealer нацелен более чем на 80 расширений криптовалютных кошельков, а также на 14 менеджеров паролей, включая...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. C
    Channel
    сегодня в 10:27

    Еще и дать полный доступ введя пароль и разрешение выдать

    Ох уж эти вирусы на мак, ничего сами не могут :)

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(