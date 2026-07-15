В Google Play можно будет скачивать сторонние магазины приложений с 22 июля

Google объявила, что начиная с 22 июля пользователи Android в США смогут устанавливать сторонние магазины приложений прямо через Google Play.

Владельцы таких магазинов будут ежегодно платить Google по $5000 за доступ к каталогу Google Play, чтобы в их магазинах были доступны те же приложения и игры. Таким образом, разработчикам не придётся вручную публиковать свои приложения в других магазинах. При этом они смогут отказаться от участия и оставить свои проекты эксклюзивно в Google Play.

Google разрешила альтернативные платежные системы в Google Play по всему миру



Магазины приложений, распространяемые через Google Play, должны соблюдать ряд требований:

Не распространять приложения за пределами США.

Быть открытыми для всех разработчиков, соответствующих установленным требованиям.

Иметь прозрачные и недискриминационные правила безопасности и модерации.

Обеспечивать, чтобы доля вредоносных приложений не превышала 1% от всех попыток установки.

Все эти правила действуют только в США, поскольку только там можно будет загружать сторонние магазины приложений через Google Play. Во всех остальных странах их установка будет осуществляться через APK-файлы. [The Verge]

6 5