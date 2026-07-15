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В Google Play можно будет скачивать сторонние магазины приложений с 22 июля

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:12
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В Google Play можно будет скачивать сторонние магазины приложений с 22 июля

Google объявила, что начиная с 22 июля пользователи Android в США смогут устанавливать сторонние магазины приложений прямо через Google Play.

Владельцы таких магазинов будут ежегодно платить Google по $5000 за доступ к каталогу Google Play, чтобы в их магазинах были доступны те же приложения и игры. Таким образом, разработчикам не придётся вручную публиковать свои приложения в других магазинах. При этом они смогут отказаться от участия и оставить свои проекты эксклюзивно в Google Play.

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Магазины приложений, распространяемые через Google Play, должны соблюдать ряд требований:

  • Не распространять приложения за пределами США.

  • Быть открытыми для всех разработчиков, соответствующих установленным требованиям.

  • Иметь прозрачные и недискриминационные правила безопасности и модерации.

  • Обеспечивать, чтобы доля вредоносных приложений не превышала 1% от всех попыток установки.

Все эти правила действуют только в США, поскольку только там можно будет загружать сторонние магазины приложений через Google Play. Во всех остальных странах их установка будет осуществляться через APK-файлы. [The Verge]

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Android Google приложения Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Google объявила, что начиная с 22 июля пользователи Android в США смогут устанавливать сторонние магазины приложений прямо через Google Play. Владельцы таких магазинов будут ежегодно платить Google по $5000 за доступ к каталогу Google Play, чтобы в их магазинах были доступны те же приложения и игры. Таким образом, разработчикам не придётся вручную публиковать свои приложения...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:53

    Опять только для США все приколы. У нас как обычно через APK файлы все устанавливать придется.

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  2. Moder avatar
    Moder сегодня в 22:06

    скоро люди будут джейлбрейкать андроиды https://keepandroidopen.org/

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