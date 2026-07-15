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В Татарстане массово демонтируют сотовые вышки из-за страха жителей перед излучением

Артём Баусов avatar | сегодня в 14:21
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В Татарстане массово демонтируют сотовые вышки из-за страха жителей перед излучением

Издание «БИЗНЕС Online» сообщает со ссылкой на министра цифрового развития республики Илью Начвина, что в Татарстане начали демонтировать уже работающие базовые станции сотовой связи из-за жалоб местных жителей, которые считают их опасными для здоровья.

Именно радиофобия стала одной из главных причин, мешающих развитию мобильной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что опасения жителей не подтверждаются научными исследованиями.

Это то же самое, что бояться дома включать микроволновую печь, телевизор или пользоваться пультом от телевизора. Из-за жалоб операторы вынуждены демонтировать уже работающее оборудование. В итоге без связи остаются целые микрорайоны.

— Илья Начвин

Начвин рассказал, что в Казани уже демонтировали базовую станцию, расположенную рядом с городской больницей № 8. Сейчас аналогичная ситуация складывается с объектом в ЖК «Изумрудный город». Кроме того, одному из операторов не разрешили установить новую станцию возле торгового центра KazanMall: против выступили местные жители.

Министр призвал муниципальные власти активнее вести разъяснительную работу с населением и совместно с операторами искать решения, которые позволят развивать сеть без конфликтов с жителями. [Газета.Ru]

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Издание «БИЗНЕС Online» сообщает со ссылкой на министра цифрового развития республики Илью Начвина, что в Татарстане начали демонтировать уже работающие базовые станции сотовой связи из-за жалоб местных жителей, которые считают их опасными для здоровья. Именно радиофобия стала одной из главных причин, мешающих развитию мобильной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что опасения жителей не подтверждаются научными...

9 комментариев

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Какие правила в комментариях
  1. Skyriver avatar
    Skyriver сегодня в 14:44

    удобное обоснование себе опсосы придумали. а по факту демонтируют и ставят в районы с высокой плотностью абонентов, т.к. нового оборудования нет. у меня на даче еще в 23-м году ближайшую БС сняли, связи с тех пор так и нет, даже 2G

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:00

    Жесть конечно. Сначала требуют нормальный интернет, а потом мешают вышки ставить. Скоро вообще связи в районах не будет.

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