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Первым гаджетом OpenAI со встроенным ИИ станет умная колонка

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:10
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Первым гаджетом OpenAI со встроенным ИИ станет умная колонка

Bloomberg сообщает, что OpenAI разрабатывает свое первое аппаратное устройство: умную колонку без дисплея с интеграцией ChatGPT.

Новинка позиционируется как домашний ИИ-компаньон. Устройство сможет управлять умным домом, отвечать на вопросы, воспроизводить музыку и видео, работать с сообщениями и выполнять другие задачи. В основе лежит ChatGPT с поддержкой GPT-Live, благодаря чему помощник сможет общаться с пользователем в более естественной форме, изучать его привычки и со временем становиться более персонализированным.

По данным издания, устройство получит:

  • Возможность переносить колонку между комнатами благодаря встроенному аккумулятору
  • Камеру для анализа окружающей обстановки
  • Подвижные механические элементы, создающие эффект «живого» устройства

Проектом занимаются глава OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Ранее они уже называли устройство новым типом компьютера для эпохи ИИ, а первые прототипы описывали как «невероятно впечатляющие».

В OpenAI считают, что новое устройство не похоже на существующие HomePod и HomePod mini, а источники Bloomberg утверждают, что оно принципиально отличается от техники Apple. [MacRumors]

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OpenAI наушники и колонки Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Bloomberg сообщает, что OpenAI разрабатывает свое первое аппаратное устройство: умную колонку без дисплея с интеграцией ChatGPT. Новинка позиционируется как домашний ИИ-компаньон. Устройство сможет управлять умным домом, отвечать на вопросы, воспроизводить музыку и видео, работать с сообщениями и выполнять другие задачи. В основе лежит ChatGPT с поддержкой GPT-Live, благодаря чему помощник сможет общаться с пользователем в...

7 комментариев

Котик
Котик
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Котик из TikTok
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Kislij avatar
    Kislij сегодня в 10:03

    возьму

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  2. peper- avatar
    peper- сегодня в 10:41

    Т.е. она не только будет слушать, но и видеть. Потом владельцы будут удивляться. :)

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