Первым гаджетом OpenAI со встроенным ИИ станет умная колонка

Bloomberg сообщает, что OpenAI разрабатывает свое первое аппаратное устройство: умную колонку без дисплея с интеграцией ChatGPT.

Новинка позиционируется как домашний ИИ-компаньон. Устройство сможет управлять умным домом, отвечать на вопросы, воспроизводить музыку и видео, работать с сообщениями и выполнять другие задачи. В основе лежит ChatGPT с поддержкой GPT-Live, благодаря чему помощник сможет общаться с пользователем в более естественной форме, изучать его привычки и со временем становиться более персонализированным.

По данным издания, устройство получит:

Возможность переносить колонку между комнатами благодаря встроенному аккумулятору

Камеру для анализа окружающей обстановки

Подвижные механические элементы, создающие эффект «живого» устройства

Проектом занимаются глава OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Ранее они уже называли устройство новым типом компьютера для эпохи ИИ, а первые прототипы описывали как «невероятно впечатляющие».

В OpenAI считают, что новое устройство не похоже на существующие HomePod и HomePod mini, а источники Bloomberg утверждают, что оно принципиально отличается от техники Apple. [MacRumors]

11 2 2