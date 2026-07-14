моё избранное Пользовательское соглашение

Вышло крупное обновление Telegram с поддержкой Сообществ и прокачанным редактором сообщений

Артём Баусов avatar | сегодня в 18:12
Вышло крупное обновление Telegram с поддержкой Сообществ и прокачанным редактором сообщений

Telegram выпустил крупное обновление, которое заметно расширяет возможности мессенджера.

В нем появились Сообщества, новый редактор сообщений, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов. Рассказываем, что нового.

В Telegram появились Сообщества, как в Discord

Теперь каналы, групповые чаты и боты можно объединять в единое пространство с общей навигацией.

Такой формат похож на серверы в Discord и позволяет проще организовывать общение вокруг одного проекта или сообщества.

Новый редактор сообщений

В приложении также полностью обновили редактор сообщений.

Пользователи получили возможность добавлять в сообщения заголовки, чек-листы, таблицы, цитаты и другие элементы форматирования прямо во время набора текста, без использования сторонних инструментов. Найти его можно в меню со скрепкой —> Статья.

ИИ научился создавать готовые публикации

Встроенный ИИ получил новые фичи. Теперь он может по запросу пользователя генерировать полноценные публикации сразу с готовым оформлением.

Боты смогут отправлять секретные сообщения

Содержимое этих сообщений видит только получатель. Даже администраторы чата не смогут получить доступ к ним.

Обновление уже стало доступно пользователям Telegram на Android и iOS.

Telegram мессенджеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Telegram выпустил крупное обновление, которое заметно расширяет возможности мессенджера. В нем появились Сообщества, новый редактор сообщений, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов. Рассказываем, что нового. В Telegram появились Сообщества, как в Discord Теперь каналы, групповые чаты и боты можно объединять в единое пространство с общей навигацией. Такой формат похож на серверы в Discord...

Ваше слово: согласны или нет?

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(