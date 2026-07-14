Вышло крупное обновление Telegram с поддержкой Сообществ и прокачанным редактором сообщений

Telegram выпустил крупное обновление, которое заметно расширяет возможности мессенджера.

В нем появились Сообщества, новый редактор сообщений, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов. Рассказываем, что нового.

В Telegram появились Сообщества, как в Discord

Теперь каналы, групповые чаты и боты можно объединять в единое пространство с общей навигацией.

Такой формат похож на серверы в Discord и позволяет проще организовывать общение вокруг одного проекта или сообщества.

Новый редактор сообщений

В приложении также полностью обновили редактор сообщений.

Пользователи получили возможность добавлять в сообщения заголовки, чек-листы, таблицы, цитаты и другие элементы форматирования прямо во время набора текста, без использования сторонних инструментов. Найти его можно в меню со скрепкой —> Статья.

ИИ научился создавать готовые публикации

Встроенный ИИ получил новые фичи. Теперь он может по запросу пользователя генерировать полноценные публикации сразу с готовым оформлением.

Боты смогут отправлять секретные сообщения

Содержимое этих сообщений видит только получатель. Даже администраторы чата не смогут получить доступ к ним.

Обновление уже стало доступно пользователям Telegram на Android и iOS.