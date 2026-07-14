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Опять в пролёте. Новый iPad mini получит OLED-экран 8,4 дюйма с частотой обновления лишь 60 Гц

Илья Сидоров avatar | сегодня в 18:16
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Опять в пролёте. Новый iPad mini получит OLED-экран 8,4 дюйма с частотой обновления лишь 60 Гц

Apple планирует выпустить новый iPad mini в конце этого года.

Главной особенностью устройства станет 8,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Это означает, что поддержки ProMotion у него не будет.

Дисплеи с частотой 120 Гц и поддержкой ProMotion останутся эксклюзивной особенностью iPad Pro.

[MacRumors]

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iPad iPad mini Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple планирует выпустить новый iPad mini в конце этого года. Главной особенностью устройства станет 8,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Это означает, что поддержки ProMotion у него не будет. Дисплеи с частотой 120 Гц и поддержкой ProMotion останутся эксклюзивной особенностью iPad Pro. [MacRumors]

1 комментарий

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Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. A
    Artem
    сегодня в 18:45

    Верните в 2013-14, когда релиз ipad Air вызвал бурю восхищений и каждый хотел себе его купить 😭

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