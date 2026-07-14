Опять в пролёте. Новый iPad mini получит OLED-экран 8,4 дюйма с частотой обновления лишь 60 Гц

Apple планирует выпустить новый iPad mini в конце этого года.

Главной особенностью устройства станет 8,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Это означает, что поддержки ProMotion у него не будет.

Дисплеи с частотой 120 Гц и поддержкой ProMotion останутся эксклюзивной особенностью iPad Pro.

[MacRumors]

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