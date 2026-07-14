Сколько оперативной памяти RAM нужно вашему iPhone, iPad и Mac в 2026 году. Избегайте переплаты

За последние шесть месяцев оперативная память подорожала в 4 раза. Вопрос в её необходимости стал особенно острым.

Сейчас базой считается 16 ГБ RAM. Однако Apple устанавливает их только в самые дорогие свои устройства. Большинство iPhone, iPad и даже новый MacBook Neo якобы справляются с 8 ГБ на борту.

Бум ИИ-моделей, работающих оффлайн, играет не последнюю роль в том, сколько оперативной памяти нужно в 2026 году. Однако и для других задач будут разные потребности.

Ниже разбираемся в каждом гаджете Apple отдельно: сколько RAM в нём есть и сколько в реальности нужно вам. Начнём с устройства, где объём оперативной памяти и заточенные под него возможности зависят исключительно от Apple.

Сколько оперативки нужно в iPhone

Нормальный объём: 12 ГБ.

iPhone является единственным девайсом, где у вас нет контроля над конфигурацией.

Список устройств и их памяти выглядит следующим образом. Нажмите на строчку, чтобы увидеть:

6 ГБ С iPhone 12 Pro по iPhone 15 Plus

8 ГБ iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 17

12 ГБ iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Если раньше оперативная память не играла большой роли в приложении, с 2024 года она разделила все iPhone по функциональности на устаревшие и современные.

Только iPhone с 8 ГБ оперативной памяти и больше поддерживают возможности Apple Intelligence.

iPhone с 12 ГБ памяти также разблокирует две дополнительные фишки Apple Intelligence: персонализация голоса Siri и оффлайн-модель для более качественного распознания речи (доступна только на английском).

В остальных сценариях увеличенная оперативная память будет влиять на скорость или качество работы, но не на наличие фишек.

Зачем ещё нужно устройство с 12 ГБ оперативки вместо 8 ГБ:

Быстрее монтаж и AirDrop в фоне и внутри приложений

Графика в играх красивее: текстуры более чёткие, освещение реалистичнее

Больше приложений остаются активными в фоне и не открываются повторно

Кроме этого, в будущем модели с 12 ГБ оперативной памяти получат больше ИИ-фишек Apple Intelligence. Учитывая текущий кризис, на этом объёме Apple может зафиксироваться в новинках на ближайшие пару лет точно.

Пошли слухи, что в базовом iPhone 18 будет 9 ГБ оперативной памяти. Это значит, что любому iPhone с 8 ГБ будут уделять почти флагманское внимание ближайшие три года, и модель с таким объёмом памяти можно брать смело. Но будьте готовы, что вы уже сейчас не будете получать всех новых фишек.

Хотя 12 ГБ стоит только во флагманских моделях, с запасом на будущее лучше брать именно их. 8 ГБ уже устарели, что доказала презентация WWDC 2026.

На iPad, несмотря на такую же закрытость системы, добавляются возможности. Но и деление по моделям там сложнее.

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Сколько RAM требуется в iPad

Нормальный объём: 12 ГБ.

Планшеты Apple даже на уровне железа балансируют между Mac и iPhone.

В iPad нельзя выбрать количество RAM и SSD хранилище отдельно друг от друга, они связаны. Но свободы выбора больше, чем в iPhone.

6 ГБ iPad 11-го поколения (A16)

iPad Pro 11″ 1-го поколения, только 1 ТБ (A12X Bionic)

iPad Pro 12,9″ 3-го поколения, только 1 ТБ (A12X Bionic)

iPad Pro 11″ 2-го поколения (A12Z Bionic)

iPad Pro 12,9″ 4-го поколения (A12Z Bionic)

8 ГБ iPad mini 7 (A17 Pro)

iPad Air 5 (M1)

iPad Air 11″ (M2)

iPad Air 13″ (M2)

iPad Air 11″ (M3)

iPad Air 13″ (M3)

iPad Pro 11″ 3-го поколения, 128/256/512 ГБ (M1)

iPad Pro 12,9″ 5-го поколения, 128/256/512 ГБ (M1)

iPad Pro 11″ 4-го поколения, 128/256/512 ГБ (M2)

iPad Pro 12,9″ 6-го поколения, 128/256/512 ГБ (M2)

iPad Pro 11″ (M4), 256/512 ГБ*

iPad Pro 13″ (M4), 256/512 ГБ* *На железном уровне в этих моделях установлено 12 ГБ RAM, но 4 из них по неизвестной причине заблокированы Apple

12 ГБ iPad Air 11″ (M4)

iPad Air 13″ (M4)

iPad Pro 11″ (M5), 256/512 ГБ

iPad Pro 13″ (M5), 256/512 ГБ

16 ГБ iPad Pro 11″ 3-го поколения, 1/2 ТБ (M1)

iPad Pro 12,9″ 5-го поколения, 1/2 ТБ (M1)

iPad Pro 11″ 4-го поколения, 1/2 ТБ (M2)

iPad Pro 12,9″ 6-го поколения, 1/2 ТБ (M2)

iPad Pro 11″ (M4), 1/2 ТБ

iPad Pro 13″ (M4), 1/2 ТБ

iPad Pro 11″ (M5), 1/2 ТБ

iPad Pro 13″ (M5), 1/2 ТБ

Поддержка Apple Intelligence в данном случае также начинается с 8 ГБ оперативной памяти. Для фишек персонализируемого голоса Siri и продвинутой оффлайн-диктовки нужен чип от М3 и от 12 ГБ RAM.

Планшеты Apple поддерживают набор профессиональных программ, в каждой из которых есть риск упереться в предел памяти.

В них входят:

Procreate

Procreate Dream

Photoshop

Pixelmator Pro

Final Cut Pro для iPad

DaVinci Resolve для iPad

Logic Pro

Все они адаптированы под iPad с 8 ГБ и даже 6 ГБ, но большее количество памяти позволит создавать больше слоёв, добавлять больше видеодорожек, рендерить файлы большего разрешения.

Я сталкивался с ограничением RAM на iPad Pro M4, когда пробовал загружать проекты Pixelmator Pro, изначально созданные на Mac с 16 ГБ. Планшет просто отказывался их открывать, прямо ссылаясь на недостаток памяти.



Получал уведомления о недостатке памяти на iPad Pro M4 с первой недели использования

DaVinci Resolve нужно минимум 8 ГБ оперативной памяти для работы, но для фишек карты глубины Depth Map и трансформации освещения Relight требуется 16 ГБ.

Особенно всё строго у Procreate. Там есть прямое ограничение на количество слоёв в зависимости от памяти, которое можно рассчитать на отдельной странице.

Интересно, но для режимов многозадачности «Постановщик» и «Приложения в окнах» у Apple нет чётких требований. Вероятно, при большом количестве окон подключается режим записи данных на SSD, то есть своп – популярный метод оптимизации RAM на Mac.

В итоге рекомендую брать модель с 12 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно для того, чтобы в ближайшие 5 лет вы получали почти все новые фишки и не встречали проблем многозадачности.

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Сколько ГБ оперативной памяти нужно в MacBook

Нормальный объём: 24 ГБ.

На уровне системы Mac отлично справляется с небольшим объемом оперативной памяти – настолько, что Apple в 2026 году запустила MacBook Neo с 8 ГБ.

Для сокращения потребности в большим количестве RAM Apple использует как минимум три технологии:

Система сжатия неиспользуемых данных (до 60% данных сокращается)

Ускорение сжатия и распаковки на железном уровне начиная с M1 (до 10 раз быстрее в сравнении с Intel)

Перераспределение избыточных данных в SSD (своп).

Что такое своп Своп – это временное использование хранилища SSD вместо оперативной памяти, когда RAM перестаёт хватать. На накопитель переносятся данные, которые не нужны процессору, но всё ещё потенциально нужны пользователю.

Поэтому для браузинга, лёгкой обработки фотографий, небольшого монтажа достаточно 16 ГБ оперативной памяти.

Например, моего M1 Pro на 16 ГБ хватает, чтобы обработать фотографии пакетом, иногда легко порезать видео без эффектов, держать открытыми десяток файлов Pixelmator Pro и полсотни вкладок в Safari. Однако время от времени при такой нагрузке упираюсь в лимиты, и Mac перестаёт быть отзывчивым.

В Mac оперативная память объединённая, и вместе с быстродействием это приносит недостаток: вся RAM распределяется между потребностями CPU и GPU.



Так выглядит загрузка Mac с открытыми Photoshop, Pixelmator Pro, Safari, Chrome, Заметками, Numbers и ещё парой фоновых приложений. Система сжала 6,5 ГБ и увела в своп ещё 14 ГБ. Для быстрой работы с такой загрузкой этому компьютеру нужно 32 ГБ оперативной памяти

Поэтому любые задачи, которые требуют вычислительной графики, будут тянуть ресурсы на себя. Mac с 16 ГБ памяти легко может увести 8 ГБ на задачи CPU и 8 ГБ на GPU, особенно в играх и работе в 3D. Это нужно обязательно учитывать при покупке.

Для стабильной работы в разных сферах комфортными будут следующие объёмы памяти:

Обработка фото (любитель) 8 ГБ

Обработка фото (профессионал) 24 ГБ

Иллюстрация 24 ГБ

Монтаж видео (4К) 32 ГБ

Монтаж видео (8К) 64 ГБ

Моушн-дизайн в After Effects (любитель) 24 ГБ

Моушн-дизайн в After Effects (профессионал) 64 ГБ

Создание музыки 24 ГБ

3D-моделирование 64 ГБ

Программирование без LLM 16 ГБ

Программирование с локальной LLM 32 ГБ

Игры 24 ГБ

Когда нужно смотреть в сторону бóльших объёмов:

36 ГБ – работа с большими проектами, где много данных: таблицы, пакеты фотографий, 8К-видео

48 ГБ – для работы студийного качества в сфере фотографии, видео и музыки, для работы в 3D

64 ГБ – для одновременной работы сразу над фото, 8К-видео, музыкой, для 3D-дизайна и больших LLM

128 ГБ – для работы с самыми мощными LLM и самыми тяжёлыми проектами. Для таких потребностей подобные статьи уже не открывают.

Большую роль играют ваши планы на LLM.

Бум ИИ отразился на потребностях в RAM не только на серверах, но и в домашних компьютерах.

Появились функциональные ИИ-модели, которые работают прямо на устройстве. Они требовательны, и основные их аппетиты упираются в GPU и RAM.

Например, популярная генеративная модель Qwen 3.5 9B в Ollama на 9 млрд параметров будет стабильно функционировать с 16 ГБ оперативной памяти при работе параллельно с другими программами.

Также разработчики ПО добавляют новые ИИ-фишки, которые могут работать в оффлайн. Например, в начале 2026-го Adobe выпустила локальную модель для удаления объектов в Photoshop. В ближайшие годы подобные релизы будут случаться постоянно, в том числе за счёт развития Apple Iintelligence. Поэтому даже 16 ГБ RAM станет мало уже совсем скоро.

Я рекомендую присматриваться к моделям с 24 ГБ оперативной памяти в том числе для MacBook Air. С большой вероятностью это позволит оставаться вам с актуальным устройством в ближайшие пять, семь лет.

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Важный нюанс. Объём хранилища тоже играет роль

Как упоминал, моего MacBook Pro на M1 Pro с 16 ГБ оперативной памяти всё ещё хватает на большинство рабочих задач. В них входит поиск информации с 50+ вкладками Safari, обработка фото, монтаж и анимирование видео и создание иллюстраций.

Но я специально купил четыре года назад модель на 1 ТБ хранилища, потому что знал о свопе – системе перемещения данных из оперативной памяти на SSD, когда оперативка не справляется.

Дело в том, то до этого мака использовал MacBook Pro 2018 с 32 ГБ оперативной памяти, но 256 ГБ хранилища.

Это была самая бесполезная конфигурация из возможных. Во время монтажа крупных видео оперативной памяти всё равно не хватало, и уходящие в своп данные быстро занимали остаток места, что делало продолжение работы невозможной.

Для любых задач рекомендую балансировать между обоими видами памяти, а не делать ставку только на RAM. Например, вместо конфигурации 32/512 или 16/2 ТБ взять 24/1 ТБ. Вы от этого только выиграете.

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Что в итоге. Почти вся базовая RAM в гаджетах Apple не потянет серьёзную работу

Apple остаётся производителем топовой техники, но за последние 10 лет все её базовые продукты перестали быть профессиональными.

Базовые iPhone 17 c 8 ГБ, iPad 11 с 6 ГБ и MacBook Neo с 8 ГБ абсолютно не подходят для больших нагрузок. Они будут достаточны в будничном использовании (браузер, сериалы, редактирование фото, простейший монтаж видео) и больших проблем вы не встретите.

❗️ Если хотите, чтобы устройство не устарело в ближайшие два года и получало новые ИИ-фишки, надёжной стартовой точкой в 2026 году стали следующие параметры RAM:

iPhone 12 ГБ

12 ГБ iPad 12 ГБ

12 ГБ Mac 24 ГБ.

И помните, что активное использование своп в macOS заставляет также задуматься о расширении хранилища. Если бюджет позволяет, повышайте объём как RAM, так и SSD.

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