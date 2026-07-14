Идеальная пара для iPhone 17 Pro. Протестировал магнитный пауэрбанк Commo Node 10 с безумной зарядкой Qi2 на 25 Вт

Магнитные аккумуляторы прочно вошли в нашу жизнь, спасибо MagSafe и Apple. Но многие к ним успели охладеть из-за низкой скорости зарядки смартфонов.

Последние пару лет этот тренд исправляется. Например, вот новый Commo Node 10: полноценный внешний аккумулятор на 5000 или 10000 мАч, который поддерживает быструю беспроводную зарядку Qi2.

Протестировал его терракотовую версию на 10000 мАч. Рассказываю, насколько удобным оказался такой формат и что даёт Qi2 с мощностью до 25 Вт.

Этот аккумулятор выглядит, как будто делался для iPhone 17 Pro

У Commo давно получается делать аксессуары, которые не стыдно положить рядом с техникой Apple. Node 10 продолжает эту традицию.

Корпус предельно простой. Спереди находится круглая площадка беспроводной зарядки с мягким силиконовым покрытием, сзади металлическая панель с логотипом Commo. Никаких экранов, огромных надписей и псевдотехнологичного декора здесь нет.

Терракотовый цвет прекрасен. Не кричащий оранжевый, не красный. Рядом с оранжевым iPhone 17 Pro комплект смотрится так, будто их с одного завода выпустили…

Кроме терракотового, у Node 10 есть льняная, антрацитовая и серо-зелёная версии. Можно подобрать нейтральный вариант или, наоборот, собрать комплект под цвет смартфона.

Корпус пауэрбанка сделан из алюминия, пластика и силикона. Металлическая часть придаёт устройству жёсткость, а мягкая площадка не царапает заднюю панель смартфона или чехол.

Он действительно тонкий, но не невесомый

Размеры большей по ёмкости модели Commo Node составляют 102 × 70 × 13,5 мм. Для аккумулятора на 10 000 мАч с беспроводной зарядкой это хороший результат.

Важно, что Node 10 не выступает за края корпуса iPhone. Его можно оставить примагниченным и продолжать пользоваться Айфоном, отвечать на сообщения, смотреть видео или листать сайты. Пальцам аккумулятор почти не мешает.

Вес равен 310 граммам. В руке это чувствуется сразу. С примагниченным аккумулятором какой-нибудь iPhone Air превращается в заметно более тяжёлое устройство. Физику не обманешь.

Внутри установлена батарея на 10 000 мАч, поэтому одновременно сделать пауэрбанк тонким, лёгким и ёмким ну просто невозможно. Постоянно ходить со всей конструкцией в руке я бы не стал. Но зарядить смартфон во время перелёта, поездки в такси или работы вне дома так удобнее, чем подключать кабель.

Главная фишка: полноценная зарядка Qi2 на 25 Вт

Большинство недорогих магнитных аккумуляторов заряжают iPhone с мощностью 7,5 Вт. Более продвинутые модели с Qi2 обычно предлагают 15 Вт. Commo Node 10 поддерживает профиль Qi2 с мощностью до 25 Вт.

Надпись честная, ибо «банка» прошла официальную сертификацию Wireless Power Consortium по стандарту Qi 2.2.1 и профилю MPP25.

Магниты держат банку уверенно. Аккумулятор не сползает при обычном использовании и не проворачивается от каждого движения. Снять его одной рукой можно, но случайно от корпуса он не отваливается, даже если потрясти.

Беспроводная зарядка также закономерно нагревает оба устройства. Особенно если одновременно пользоваться Айфоном – включить навигацию или запустить тяжёлую игру. С этим ничего не поделать, но я держал аккумуляторы куда горячее этого, так что самой технологии, а не конкретно Node 10.

Через USB-C мощность достигает 30 Вт

На корпусе установлен один порт USB-C. Он работает в обе стороны и используется как для зарядки самого аккумулятора, так и для подключения других устройств.

Максимальная проводная мощность составляет 30 Вт. Доступны режимы 5 В/2 А, 9 В/3 А и 12 В/2,5 А.

Для iPhone Air и большинства Android-смартфонов этого достаточно. Проводная зарядка получается быстрее и эффективнее беспроводной, поэтому при необходимости суперсрочно пополнить аккумулятор лучше достать кабель.

Можно заряжать сразу два устройства. Например, iPhone лежит на магнитной площадке, а наушники или второй смартфон подключены к USB-C.

Есть и сквозная зарядка. Node 10 можно подключить к блоку питания, одновременно оставив смартфон на беспроводной площадке. Получается компактная зарядная станция для прикроватной тумбочки или рабочего стола.

Что дают 10 000 мАч на практике

Заявленная ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч или 39,2 Вт·ч. Это номинальная ёмкость внутренних элементов. До смартфона всегда доходит меньше энергии из-за преобразования напряжения, нагрева и потерь при беспроводной передаче.

Поэтому рассчитывать на два полных беспроводных заряда любого современного флагмана не стоит. Но ёмкости достаточно, чтобы полностью восстановить заряд смартфона и сохранить заметный запас на остаток дня.

COMMO заявляет, что встроенная батарея сохранит более 80% первоначальной ёмкости после 300 циклов. Гарантия на устройство – 1 год.

Кому подойдёт Commo Node 10

Commo Node 10 оказался хорошо продуманным магнитным аккумулятором. Здесь есть большая ёмкость, тонкий корпус, полноценный Qi2 на 25 Вт и проводная зарядка на 30 Вт.

Мне особенно понравился дизайн и материалы корпуса. Эта «банка» выглядит реально дорого и совершенно нестыдно.

Таскать 310 граммов в кармане каждый день захочет не каждый. Но для рюкзака, поездок и ситуаций, когда нужно надолго забыть о розетке, это нормальная плата за ёмкость.

На момент написания обзора Commo Node 10 стоит около 5000 руб. на Яндекс Маркете. С учётом характеристик, сертифицированного Qi2 и нормальной гарантии предложение выглядит удачным. Особенно если вам нужен не безымянный аккумулятор с маркетплейса, а красивый аксессуар под современный iPhone.

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