realme привезла в Россию смартфоны P4 с аккумуляторами до 8000 мАч. Цены стартуют от 11 тысяч

realme объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов P4. В нее вошли три модели: realme P4, realme P4x и realme P4 Lite.

Главной особенностью линейки стали кремний-углеродные аккумуляторы увеличенной емкости, корпуса ArmorShell с защитой по стандарту MIL-STD 810H и экраны с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон realme P4

Старшая модель получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, дополненный системой охлаждения площадью 15 292 мм².

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, реверсивную зарядку на 10 Вт и, по данным компании, рассчитан на 1600 циклов зарядки.

Смартфон также получил:

До 8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ

Основную камеру на 50 МП

Подэкранный сканер отпечатков пальцев

Защиту IP69K и корпус ArmorShell

Фирменную световую подсветку AI Pulse Light

Смартфон realme P4x

realme P4x выделяется аккумулятором емкостью 8000 мАч — самым большим в новой линейке. По заявлению производителя, батарея рассчитана на срок службы до семи лет.

Смартфон оснащен:

6,8-дюймовым IPS-дисплеем 120 Гц

Процессором Unisoc T7250

Основной камерой 50 МП

Зарядкой 45 Вт и реверсивной зарядкой 6 Вт

Защитой IP64 и корпусом ArmorShell

Также заявлена антенная система HyperSignal для более стабильной связи и AI Pulse Light на задней панели.

Смартфон realme P4 Lite

Самой доступной моделью серии стал realme P4 Lite.

Он получил аккумулятор 7000 мАч, IPS-дисплей 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, процессор Unisoc T7250, зарядку мощностью 15 Вт и защиту IP64.

Общие фичи

Во всех смартфонах серии предусмотрены:

Кремний-углеродные аккумуляторы

Корпуса ArmorShell с сертификацией MIL-STD 810H

Обходная зарядка

Игровой помощник AI Gaming Partner

Функции NEXT AI, включая ИИ-ластик, повышение четкости фотографий, редактирование изображений по описанию и поиск по выделенному объекту

Цены

realme P4 Lite, 4/64 ГБ: 11 000 руб.

realme P4 Lite, 4/128 ГБ: 13 999 руб.

realme P4x, 4/128 ГБ: 14 999 руб.

realme P4x, 4/256 ГБ: 16 999 руб.

realme P4, 6/128 ГБ: 15 499 руб. (на старте), затем 16 999 руб.

realme P4, 8/256 ГБ: 18 999 руб. (на старте), затем 20 999 руб.

Продажи серии стартуют 14 июля. Смартфоны будут доступны на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, а также в сети «Ситилинк».