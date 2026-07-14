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realme привезла в Россию смартфоны P4 с аккумуляторами до 8000 мАч. Цены стартуют от 11 тысяч

Артём Баусов avatar | сегодня в 10:00
realme привезла в Россию смартфоны P4 с аккумуляторами до 8000 мАч. Цены стартуют от 11 тысяч

realme объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов P4. В нее вошли три модели: realme P4, realme P4x и realme P4 Lite.

Главной особенностью линейки стали кремний-углеродные аккумуляторы увеличенной емкости, корпуса ArmorShell с защитой по стандарту MIL-STD 810H и экраны с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон realme P4

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Старшая модель получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, дополненный системой охлаждения площадью 15 292 мм².

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, реверсивную зарядку на 10 Вт и, по данным компании, рассчитан на 1600 циклов зарядки.

Смартфон также получил:

  • До 8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ
  • Основную камеру на 50 МП
  • Подэкранный сканер отпечатков пальцев
  • Защиту IP69K и корпус ArmorShell
  • Фирменную световую подсветку AI Pulse Light

Смартфон realme P4x

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realme P4x выделяется аккумулятором емкостью 8000 мАч — самым большим в новой линейке. По заявлению производителя, батарея рассчитана на срок службы до семи лет.

Смартфон оснащен:

  • 6,8-дюймовым IPS-дисплеем 120 Гц
  • Процессором Unisoc T7250
  • Основной камерой 50 МП
  • Зарядкой 45 Вт и реверсивной зарядкой 6 Вт
  • Защитой IP64 и корпусом ArmorShell

Также заявлена антенная система HyperSignal для более стабильной связи и AI Pulse Light на задней панели.

Смартфон realme P4 Lite

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Самой доступной моделью серии стал realme P4 Lite.

Он получил аккумулятор 7000 мАч, IPS-дисплей 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, процессор Unisoc T7250, зарядку мощностью 15 Вт и защиту IP64.

Общие фичи

Во всех смартфонах серии предусмотрены:

  • Кремний-углеродные аккумуляторы
  • Корпуса ArmorShell с сертификацией MIL-STD 810H
  • Обходная зарядка
  • Игровой помощник AI Gaming Partner
  • Функции NEXT AI, включая ИИ-ластик, повышение четкости фотографий, редактирование изображений по описанию и поиск по выделенному объекту

Цены

  • realme P4 Lite, 4/64 ГБ: 11 000 руб.
  • realme P4 Lite, 4/128 ГБ: 13 999 руб.

  • realme P4x, 4/128 ГБ: 14 999 руб.
  • realme P4x, 4/256 ГБ: 16 999 руб.

  • realme P4, 6/128 ГБ: 15 499 руб. (на старте), затем 16 999 руб.
  • realme P4, 8/256 ГБ: 18 999 руб. (на старте), затем 20 999 руб.

Продажи серии стартуют 14 июля. Смартфоны будут доступны на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, а также в сети «Ситилинк».

Realme смартфоны Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
realme объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов P4. В нее вошли три модели: realme P4, realme P4x и realme P4 Lite. Главной особенностью линейки стали кремний-углеродные аккумуляторы увеличенной емкости, корпуса ArmorShell с защитой по стандарту MIL-STD 810H и экраны с частотой обновления 120 Гц. Смартфон realme P4 Старшая модель получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей...

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