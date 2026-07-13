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Бренд OnePlus прекращает существование. Oppo ликвидирует марку из-за провала продаж

Илья Сидоров avatar | сегодня в 22:24
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Бренд OnePlus прекращает существование. Oppo ликвидирует марку из-за провала продаж

OnePlus скоро перестанет существовать в Европе и США, сообщили источники немецкого издания WinFuture.

По их данным, Oppo, которой принадлежит OnePlus, на этой неделе объявит о смене стратегии: новых смартфонов OnePlus в этих регионах больше не будет, вместо них будут продаваться устройства Oppo. Что будет в Индии и Китае, пока неизвестно.

Причины такого решения представители компаний не раскрывают даже во время закрытых встреч с прессой. Вероятно, это связано с низкими продажами смартфонов OnePlus, которые сильно упали в последние годы.

В европейских интернет-магазинах OnePlus большинство товаров уже практически распродано. В обычной рознице устройства бренда также вскоре исчезнут. Сторонние магазины распродадут оставшуюся продукцию в течение ближайших недель или месяцев. Новых поставок не ожидается.

Вероятно, уже выпущенные устройства продолжат получать обновления и сервисное обслуживание.

OnePlus была основана в 2013 году, а первый смартфон выпустила в 2014 году. Его прозвали «убийцей флагманов», потому что он предлагал аналогичные характеристики, но стоил почти в два раза дешевле. Впоследствии компания начала повышать цены на смартфоны и фактически стала выпускать копии устройств Oppo, меняя только оболочку. [WinFuture]

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Android oneplus oppo смартфоны Новости
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iPhones.ru
OnePlus скоро перестанет существовать в Европе и США, сообщили источники немецкого издания WinFuture. По их данным, Oppo, которой принадлежит OnePlus, на этой неделе объявит о смене стратегии: новых смартфонов OnePlus в этих регионах больше не будет, вместо них будут продаваться устройства Oppo. Что будет в Индии и Китае, пока неизвестно. Причины такого решения представители компаний...

7 комментариев

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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. west3547 avatar
    west3547 сегодня в 22:44

    как хорошо что я не купил 15-й, а взял самсунг

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  2. Santa-Claus_16 avatar
    Santa-Claus_16 сегодня в 22:46

    Был 3T, отличный был телефон за 25к.

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