Бренд OnePlus прекращает существование. Oppo ликвидирует марку из-за провала продаж

OnePlus скоро перестанет существовать в Европе и США, сообщили источники немецкого издания WinFuture.

По их данным, Oppo, которой принадлежит OnePlus, на этой неделе объявит о смене стратегии: новых смартфонов OnePlus в этих регионах больше не будет, вместо них будут продаваться устройства Oppo. Что будет в Индии и Китае, пока неизвестно.

Причины такого решения представители компаний не раскрывают даже во время закрытых встреч с прессой. Вероятно, это связано с низкими продажами смартфонов OnePlus, которые сильно упали в последние годы.

В европейских интернет-магазинах OnePlus большинство товаров уже практически распродано. В обычной рознице устройства бренда также вскоре исчезнут. Сторонние магазины распродадут оставшуюся продукцию в течение ближайших недель или месяцев. Новых поставок не ожидается.

Вероятно, уже выпущенные устройства продолжат получать обновления и сервисное обслуживание.

OnePlus была основана в 2013 году, а первый смартфон выпустила в 2014 году. Его прозвали «убийцей флагманов», потому что он предлагал аналогичные характеристики, но стоил почти в два раза дешевле. Впоследствии компания начала повышать цены на смартфоны и фактически стала выпускать копии устройств Oppo, меняя только оболочку. [WinFuture]

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