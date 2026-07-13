Для Mac вышло бесплатное приложение WhatCable, которое показывает реальную скорость и мощность USB-C-кабелей

Для Mac с процессорами Apple Silicon вышло бесплатное приложение WhatCable, которое позволяет проверить характеристики и состояние подключенных USB-C-кабелей.

Утилита считывает данные, которые macOS получает при подключении устройств, но не показывает пользователю в стандартном интерфейсе. Программа отображает:

Заявленную скорость передачи данных кабеля

Максимальную мощность зарядки

Тип кабеля (активный или пассивный)

Параметры подключенного устройства

Фактическую скорость соединения

Напряжение и силу тока на каждом порту

Приложение использует только публичные API Apple и не требует root-доступа. При подключении кабеля контроллер USB Power Delivery в Mac считывает информацию из встроенного e-marker-чипа, а macOS сохраняет эти данные в системном реестре IOKit. WhatCable просто извлекает и отображает их.



Пример отображения информации из трея

Кроме информации из e-marker, утилита анализирует данные самого Mac и подключенного устройства. Благодаря этому она может определить, какое звено ограничивает скорость передачи данных или зарядки.

WhatCable распространяется бесплатно. Также доступна платная версия Pro за £9,99 с мониторингом энергопотребления в реальном времени, расширенной диагностикой и терминальным режимом.

По словам разработчика, выпустить аналогичную программу для Windows невозможно из-за различий в оборудовании и ограничений API. Для Linux уже готовится отдельная версия. [The Verge]

4 1