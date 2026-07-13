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Для Mac вышло бесплатное приложение WhatCable, которое показывает реальную скорость и мощность USB-C-кабелей

Артём Баусов avatar | сегодня в 15:30
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Для Mac вышло бесплатное приложение WhatCable, которое показывает реальную скорость и мощность USB-C-кабелей

Для Mac с процессорами Apple Silicon вышло бесплатное приложение WhatCable, которое позволяет проверить характеристики и состояние подключенных USB-C-кабелей.

Утилита считывает данные, которые macOS получает при подключении устройств, но не показывает пользователю в стандартном интерфейсе. Программа отображает:

  • Заявленную скорость передачи данных кабеля
  • Максимальную мощность зарядки
  • Тип кабеля (активный или пассивный)
  • Параметры подключенного устройства
  • Фактическую скорость соединения
  • Напряжение и силу тока на каждом порту

Приложение использует только публичные API Apple и не требует root-доступа. При подключении кабеля контроллер USB Power Delivery в Mac считывает информацию из встроенного e-marker-чипа, а macOS сохраняет эти данные в системном реестре IOKit. WhatCable просто извлекает и отображает их.


Пример отображения информации из трея

Кроме информации из e-marker, утилита анализирует данные самого Mac и подключенного устройства. Благодаря этому она может определить, какое звено ограничивает скорость передачи данных или зарядки.

WhatCable распространяется бесплатно. Также доступна платная версия Pro за £9,99 с мониторингом энергопотребления в реальном времени, расширенной диагностикой и терминальным режимом.

По словам разработчика, выпустить аналогичную программу для Windows невозможно из-за различий в оборудовании и ограничений API. Для Linux уже готовится отдельная версия. [The Verge]

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Mac приложения Новости
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iPhones.ru
Для Mac с процессорами Apple Silicon вышло бесплатное приложение WhatCable, которое позволяет проверить характеристики и состояние подключенных USB-C-кабелей. Утилита считывает данные, которые macOS получает при подключении устройств, но не показывает пользователю в стандартном интерфейсе. Программа отображает: Заявленную скорость передачи данных кабеля Максимальную мощность зарядки Тип кабеля (активный или пассивный) Параметры подключенного устройства Фактическую скорость соединения...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. A
    Andrew MotionGuy
    сегодня в 16:00

    Рут на мак это какая-то новинка 🤣

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  2. Y
    Yury Golubinsky
    сегодня в 16:22

    На самом деле это всё написано в System Report

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