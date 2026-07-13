Как установить публичную бету iOS 27 и iPadOS 27 прямо сейчас

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 27 и iPadOS 27 для всех желающих.

Новые прошивки можно установить на любое совместимое устройство. Сейчас расскажем, как это сделать.

Какие устройства поддерживаются

iPhone

▪️ iPhone 17e

▪️ iPhone 17

▪️ iPhone Air

▪️ iPhone 17 Pro

▪️ iPhone 17 Pro Max

▪️ iPhone 16e

▪️ iPhone 16

▪️ iPhone 16 Plus

▪️ iPhone 16 Pro

▪️ iPhone 16 Pro Max

▪️ iPhone 15

▪️ iPhone 15 Plus

▪️ iPhone 15 Pro

▪️ iPhone 15 Pro Max

▪️ iPhone 14

▪️ iPhone 14 Plus

▪️ iPhone 14 Pro

▪️ iPhone 14 Pro Max

▪️ iPhone 13

▪️ iPhone 13 mini

▪️ iPhone 13 Pro

▪️ iPhone 13 Pro Max

▪️ iPhone 12

▪️ iPhone 12 mini

▪️ iPhone 12 Pro

▪️ iPhone 12 Pro Max

▪️ iPhone 11

▪️ iPhone 11 Pro

▪️ iPhone 11 Pro Max

▪️ iPhone SE (2-е поколение)

▪️ iPhone SE (3-е поколение)

iPad

▪️ iPad Pro: 2018 и новее

▪️ iPad Air: 2019 и новее

▪️ iPad mini: 2019 и новее

▪️ iPad: 2019 и новее

Подготовка устройства

Перед установкой iOS 27 или iPadOS 27 советуем сделать резервную копию устройства. Это необходимо на случай, если что-то пойдёт не так во время установки либо вы решите откатиться на стабильную прошивку.

Система может не установиться с первого раза.

Резервная копия iOS 27 несовместима с iOS 26 и другими старыми системами.

Как создать резервную копию на устройстве

1. Откройте Настройки → Apple ID → iCloud → Резервная копия в iCloud

2. Включите тумблер Резервная копия в iCloud, нажмите кнопку Создать резервную копию и дождитесь завершения процесса

Как создать резервную копию устройства на Windows

1. Подключите iPhone или iPad к компьютеру по проводу и откройте iTunes

2. Выберите в верхней части программы в раздел с вашим устройством

3. В разделе Автоматическое создание копий выбираем Этот компьютер

4. Нажимаем Создать копию сейчас и ждем окончания создания резервной копии

Как создать резервную копию устройства на Mac

1. Подключите iPhone или iPad к компьютеру по проводу и откройте Finder

2. В боковом меню выберите свое устройство

3. В разделе Резервные копии выбираем Создать резервные копии всех данных на этом Mac и нажимаем кнопку Создать резервную копию сейчас

4. Теперь осталось дождаться завершения процесса

Устанавливаем iOS 27

1. Открываем Настройки → Основные → Обновление ПО и выбираем в верхней части Бета-обновления (если вы раньше ставили беты; если нет, то сначала необходимо зарегистрироваться на специальном официальном сайте Apple).

2. Закрываем это меню и снова открываем пункт Обновление ПО —> загружаем iOS 27.

Важно: если у вас перестал отображаться пункт с бета-версиями, то нужно несколько раз перезайти в меню Обновление ПО и выбрать iOS 27 Public Beta.

После этого появится прошивка.

Вот и все. Дожидаемся окончания загрузки и устанавливаем новую операционную систему.

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