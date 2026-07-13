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Как установить публичную бету iOS 27 и iPadOS 27 прямо сейчас

Артём Баусов avatar | сегодня в 23:00
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Как установить публичную бету iOS 27 и iPadOS 27 прямо сейчас

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 27 и iPadOS 27 для всех желающих.

Новые прошивки можно установить на любое совместимое устройство. Сейчас расскажем, как это сделать.

Какие устройства поддерживаются

iPhone

▪️ iPhone 17e
▪️ iPhone 17
▪️ iPhone Air
▪️ iPhone 17 Pro
▪️ iPhone 17 Pro Max

▪️ iPhone 16e
▪️ iPhone 16
▪️ iPhone 16 Plus
▪️ iPhone 16 Pro
▪️ iPhone 16 Pro Max

▪️ iPhone 15
▪️ iPhone 15 Plus
▪️ iPhone 15 Pro
▪️ iPhone 15 Pro Max

▪️ iPhone 14
▪️ iPhone 14 Plus
▪️ iPhone 14 Pro
▪️ iPhone 14 Pro Max

▪️ iPhone 13
▪️ iPhone 13 mini
▪️ iPhone 13 Pro
▪️ iPhone 13 Pro Max

▪️ iPhone 12
▪️ iPhone 12 mini
▪️ iPhone 12 Pro
▪️ iPhone 12 Pro Max

▪️ iPhone 11
▪️ iPhone 11 Pro
▪️ iPhone 11 Pro Max

▪️ iPhone SE (2-е поколение)
▪️ iPhone SE (3-е поколение)

iPad

▪️ iPad Pro: 2018 и новее
▪️ iPad Air: 2019 и новее
▪️ iPad mini: 2019 и новее
▪️ iPad: 2019 и новее

Подготовка устройства

Перед установкой iOS 27 или iPadOS 27 советуем сделать резервную копию устройства. Это необходимо на случай, если что-то пойдёт не так во время установки либо вы решите откатиться на стабильную прошивку.

Система может не установиться с первого раза.

Резервная копия iOS 27 несовместима с iOS 26 и другими старыми системами.

Как создать резервную копию на устройстве

1. Откройте Настройки → Apple ID → iCloud → Резервная копия в iCloud

2. Включите тумблер Резервная копия в iCloud, нажмите кнопку Создать резервную копию и дождитесь завершения процесса

Как создать резервную копию устройства на Windows

1. Подключите iPhone или iPad к компьютеру по проводу и откройте iTunes

2. Выберите в верхней части программы в раздел с вашим устройством

3. В разделе Автоматическое создание копий выбираем Этот компьютер

4. Нажимаем Создать копию сейчас и ждем окончания создания резервной копии

Как создать резервную копию устройства на Mac

1. Подключите iPhone или iPad к компьютеру по проводу и откройте Finder

2. В боковом меню выберите свое устройство

3. В разделе Резервные копии выбираем Создать резервные копии всех данных на этом Mac и нажимаем кнопку Создать резервную копию сейчас

4. Теперь осталось дождаться завершения процесса

Устанавливаем iOS 27

1. Открываем Настройки → Основные → Обновление ПО и выбираем в верхней части Бета-обновления (если вы раньше ставили беты; если нет, то сначала необходимо зарегистрироваться на специальном официальном сайте Apple).

2. Закрываем это меню и снова открываем пункт Обновление ПО —> загружаем iOS 27.

Важно: если у вас перестал отображаться пункт с бета-версиями, то нужно несколько раз перезайти в меню Обновление ПО и выбрать iOS 27 Public Beta.

После этого появится прошивка.

Вот и все. Дожидаемся окончания загрузки и устанавливаем новую операционную систему.

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Apple iOS 27 iPadOS 27 инструкции Статьи
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iPhones.ru
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 27 и iPadOS 27 для всех желающих. Новые прошивки можно установить на любое совместимое устройство. Сейчас расскажем, как это сделать. Какие устройства поддерживаются iPhone ▪️ iPhone 17e ▪️ iPhone 17 ▪️ iPhone Air ▪️ iPhone 17 Pro ▪️ iPhone 17 Pro Max ▪️ iPhone 16e ▪️ iPhone 16 ▪️...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. V
    Vladimir
    8 июня в 21:58

    Но зачем.

    3
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  2. Arm avatar
    Arm 8 июня в 22:33

    Сбер ок, тбанк вылетает 

    1
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