Apple Watch так не умеют. Честный обзор спортивных часов Amazfit Balance 3 после двух недель тренировок

Amazfit Balance 3 решают главную проблему смарт-часов. Вместо очередных графиков и подсчёта калорий гаджет расскажет вам, почему сегодня лучше воздержаться от тренировок и уделить внимание восстановлению.

Главные фишки новинки: сталь, сапфировое стекло, яркий экран, а также система анализа энергии и восстановления. Тестировал часы две недели: делюсь впечатлениями на личном опыте.

Технические характеристики: сапфировое стекло и сталь

При первом знакомстве сразу бросается в глаза 1,5 дюймовый AMOLED-экран, который защищает сапфировое стекло. Корпус изготовлен из стали. Он получил водонепроницаемость 10 ATM, что позволяет погружаться на глубину до 100 метров.

Внутри: 64 ГБ для карт и подкастов, более 180 программ тренировок. Есть динамик и микрофон для ответа на звонки. Для беспроводных соединений имеются Bluetooth и Wi-Fi.

Датчиков целый набор: пульс (PPG, два трёхцветных светодиода и пять фотодиодов), акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, датчик освещённости и температурный сенсор.

Комплектация, дизайн и эргономика: универсальная «классика»

В коробке: сами часы, силиконовый ремешок и контактная база для зарядки с разъемом USB-C. На первый взгляд отсутствие кабеля может показаться недостатком. Однако с зарядкой вы можете использовать любой свой провод, который у вас уже есть. Это удобно для путешествий: не нужно возить с собой лишний кабель.

Габариты корпуса составляют 47,5 × 47,5 × 12,5 мм, весят часы 62 грамма без ремешка. Для тех, кто привык к более компактным моделям вроде базовых Apple Watch, переход будет ощутимым.

Средняя рамка и нижняя крышка выполнены из нержавеющей стали, экран защищён сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Производитель заявляет о шести сертификатах прочности по военному стандарту, что для часов, которые явно рассчитаны на активный образ жизни, выглядит логичным решением, а не маркетинговой галочкой.

Кнопки и вращающаяся головка расположены традиционно, дополнительных элементов управления здесь нет.

В верхней части корпуса часов над креплением ремешка встроен фонарик: он может светить белым и красным светом. Белый можно использовать для поиска предметов, например, ключей, которые случайно выронил под автомобиль. Красный свет подойдет для подсветки окружающей обстановки во время бега в темное время суток, например, ранним утром или поздним вечером.

Amazfit Balance 3 смотрятся на руке универсально. Силуэт напоминает классику от Omega.

Часы органично выглядят в спортзале и отлично дополняют аутфит в стиле смарт-кэжуал.

Комплектный ремешок мягкий и комфортный. За счет перфорированной конструкции под ним хорошо дышит запястье. Поэтому не возникает желания поскорее снять часы после тренировки.

Экран: большой, яркий и четкий

Дисплей выступает сильной стороной Balance 3: 1,5-дюймовый AMOLED с разрешением 480 × 480 точек и пиковой яркостью 3000 нит уверенно читается под ярким освещением, проверено солнцем в Куала-Лумпуре.

Экран защищён сапфировым стеклом. Тестировал часы не очень аккуратно. За пару недель несколько раз прикладывался экраном на ходу к дверному проему, а также «ловил» различные металлические поверхности в спортзале. Пока ни одной царапины не появилось.

Производитель заявляет, что была обновлена система обработки графики. Благодаря этому ускорился рендеринг карт и выросла частота обновления экрана. Мне показалось, что встроенное картографическое приложение работает плавно, подтормаживаний во время поворотов при навигации не заметил.

Функциональность: универсальный аксессуар к вашему смартфону

Для связки со смартфоном используется приложение Zepp, которое доступно для iOS и Android. Предварительная настройка проходит в несколько этапов: выбор языка и сопряжение. Сразу после первого запуска прилетел апдейт.

Все данные собираются в Zepp, где ИИ-тренер Zepp Coach превращает их в конкретные рекомендации, а не просто рисует графики. Дополняют систему инструменты Weekly Focus и Training Balance для распределения нагрузки по неделе, структурированные тренировочные планы и голосовое управление Zepp Flow.

Из полезного по мелочи: Jet Lag Manager для адаптации к смене часовых поясов, синхронизация подкастов, а также гибкая настройка виджетов и циферблатов. Последних довольно много и стоит отметить, что встроенный каталог хорош, там есть из чего выбирать.

Что касается базовой функциональности смарт-часов, на месте: отображение уведомлений, погоды, управление воспроизведением, а также функция приема звонков.

Amazfit остаётся официальным партнёром HYROX, и в часах это выражается вполне предметно: есть готовые планы подготовки к гибридным гонкам, симуляции соревнований и разбор прохождения этапов после финиша. Для тех, кто вообще не в теме функциональных гонок, это, конечно, лишняя опция, а вот для аудитории, на которую и рассчитаны часы, — весомый аргумент в пользу выбора именно этой модели, а не условного Garmin.

Из дополнительных плюшек — синхронизация со Strava, TrainingPeaks, Runna и STRYD: часы не запирают данные внутри себя, а отдают их туда, где вы уже привыкли анализировать тренировки.

Здоровье и спорт: часы автоматически распознают 25 видов силовых тренировок

За биометрию отвечает датчик BioTracker 6.0: он круглосуточно следит за пульсом, вариабельностью сердечного ритма, уровнем кислорода в крови и частотой дыхания.

В зале часы автоматически распознают 25 видов силовых упражнений — от приседаний со штангой до подтягиваний и тяги в наклоне.Если упражнение часы не узнали, можно выбрать его вручную из списка по группам мышц.

Спортивных режимов заявлено больше 180, что закрывает практически любой сценарий: от бассейна и открытой воды до трейлраннинга.

Amazfit Balance 3 получили систему HybridCharge, которая анализирует уровни энергии и восстановления. На деле это работает так: часы отслеживают тренировки, уровень восстановления, стресс и ежедневную активность.

Полученные данные преобразуются в понятные рекомендации, которые позволяют эффективно распределять нагрузку, контролировать восстановление и поддерживать стабильный прогресс.

Это помогает правильно восстанавливаться между тренировками.

Систему HybridCharge дополняет метрика LifeLoad. Она учитывает повседневные показатели, которые могут влиять на тренировочный процесс. Учитываются: качество сна, уровень усталости, эмоциональное напряжение, поездки и ежедневные привычки.

Для навигации на природе есть полноцветные топографические и контурные карты, офлайн-построение маршрутов, анализ уклона и предупреждения о сходе с трассы.

Отдельно стоит упомянуть сертификацию для дайвинга до 45 метров. Опция явно рассчитана не на массового пользователя, а на аудиторию гибридных атлетов, которые совмещают бассейн, зал и открытую воду.

Автономность: честные 10 дней в самом активном режиме

Аккумулятор ёмкостью 658 мАч обеспечивает до 21 дня работы в стандартном режиме. Цифра солидная, но, как обычно бывает с любыми умными часами, реальный результат сильно зависит от того, как часто включён экран, используется ли постоянный GPS-трекинг и активны ли уведомления.

При интенсивном использовании автономность падает примерно до 10 дней, а с постоянно включённым экраном (Always-On Display) — до недели. Для часов с 21-дневным заявленным показателем это нормальная арифметика, но ориентироваться стоит именно на нижнюю границу, а не на цифру с упаковки.

Заряжаются часы через магнитную базу, которая идёт в комплекте, но, как я уже упоминал, без кабеля USB-С.

Итоги и вердикт: кому стоит купить спортивные смарт-часы Amazfit Balance 3

Amazfit Balance 3 явно метят не в массовый рынок, а в довольно узкую аудиторию людей. У таких пользователей спорт выступает частью ежедневной рутины наравне с работой и бытом. Для кого-то HybridCharge и разбор LifeLoad станут реальным инструментом, который наконец объяснит, почему тренировка не пошла.

Преимущества:

Материалы корпуса: сталь и сапфировое стекло;

Универсальный дизайн в классическом силуэте;

Большой, яркий и четкий экран;

Система анализа HybridCharge: выстраивает сбалансированный тренировочный процесс;

Часы работают с Android и iOS при помощи приложения Zepp;

Автономность: достойный показатель в отличие от Apple Watch;

Встроенные карты и навигация: можно не брать смартфон на пробежки;

Фонарик: полезен в быту и на тренировках.

Что касается недостатков, по итогу тестирования могу отметить только контактный способ зарядки.

21 9