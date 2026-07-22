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Вышла iOS 27 Public beta 2. Что нового

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:01
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Вышла iOS 27 Public beta 2. Что нового

Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 27.

Номер сборки — 24A5390f (как у разработчиков).

В ней компания исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы. Что нового:

• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island

• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была в третьей бета-версии для разработчиков

• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью

Скачать iOS 27 Public beta 2 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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iOS 27 прошивка Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 27. Номер сборки — 24A5390f (как у разработчиков). В ней компания исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы. Что нового: • Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island • Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была в третьей...

3 комментария

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:18

    Наконец исправили этот баг с глубиной. Пойду обновлять и гляну как сири теперь звучит.

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