Вышла iOS 27 Public beta 2. Что нового

Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 27.

Номер сборки — 24A5390f (как у разработчиков).

В ней компания исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы. Что нового:

• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island

• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была в третьей бета-версии для разработчиков

• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью

Скачать iOS 27 Public beta 2 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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