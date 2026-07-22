Вышла iOS 27 Public beta 2. Что нового

Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 27.
Номер сборки — 24A5390f (как у разработчиков).
В ней компания исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы. Что нового:
• Siri AI получила новую анимацию при вызове Siri свайпом пальцем вниз по главному экрану от Dynamic Island
• Эта бета-версия исправляет ошибку эффекта глубины, которая была в третьей бета-версии для разработчиков
• Siri получила два улучшенных голоса с темпом и выразительностью
Скачать iOS 27 Public beta 2 можно уже сейчас «по воздуху».
Легкого апдейта!
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