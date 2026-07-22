Samsung представила часы Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 и новые умные очки Google. Что нового

В ходе презентации Galaxy Unpacked 2026 Samsung представила умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Обе модели получили новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, новые функции для контроля здоровья и выросли в цене.

► Galaxy Watch 9 выпускаются в версиях 44 и 40 мм. Старшая модель оснащена 1,47-дюймовым экраном и аккумулятором на 445 мАч, а младшая 1,34-дюймовым дисплеем и батареей на 390 мАч. Samsung заявляет, что часы способны проработать до 30 часов с включённым режимом Always-On Display. Обе версии оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Главным нововведением стали четыре новых показателя здоровья: Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load и Fitness Index. Они предназначены для профилактического контроля состояния организма и также доступны в Galaxy Watch Ultra 2.

Galaxy Watch 9 подорожали на $30 по сравнению с прошлым поколением. Базовая версия теперь стоит от $379.

► Вместе с ними Samsung показала Galaxy Watch Ultra 2. Новинка получила аккумулятор на 800 мАч вместо 590 мАч у предыдущей модели. При этом корпус стал на 12% тоньше. Компания обещает до 60 часов автономной работы с Always-On Display.

Galaxy Watch Ultra 2 оснащены процессором Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Часы доступны только в размере 47 мм с экраном 1,52 дюйма. Стоимость модели выросла на $50 и теперь составляет $699.

Также на презентации Google показала два новых варианта оправ для будущих умных очков, которые компания разрабатывает совместно с Samsung. Новые модели созданы вместе с брендами Gentle Monster и Warby Parker. Первые устройства ожидаются до конца года. [The Verge]

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