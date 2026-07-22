моё избранное Пользовательское соглашение

Samsung представила часы Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 и новые умные очки Google. Что нового

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:33
2
Samsung представила часы Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 и новые умные очки Google. Что нового

В ходе презентации Galaxy Unpacked 2026 Samsung представила умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Обе модели получили новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, новые функции для контроля здоровья и выросли в цене.

Galaxy Watch 9 выпускаются в версиях 44 и 40 мм. Старшая модель оснащена 1,47-дюймовым экраном и аккумулятором на 445 мАч, а младшая 1,34-дюймовым дисплеем и батареей на 390 мАч. Samsung заявляет, что часы способны проработать до 30 часов с включённым режимом Always-On Display. Обе версии оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Главным нововведением стали четыре новых показателя здоровья: Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load и Fitness Index. Они предназначены для профилактического контроля состояния организма и также доступны в Galaxy Watch Ultra 2.

Galaxy Watch 9 подорожали на $30 по сравнению с прошлым поколением. Базовая версия теперь стоит от $379.

► Вместе с ними Samsung показала Galaxy Watch Ultra 2. Новинка получила аккумулятор на 800 мАч вместо 590 мАч у предыдущей модели. При этом корпус стал на 12% тоньше. Компания обещает до 60 часов автономной работы с Always-On Display.

Galaxy Watch Ultra 2 оснащены процессором Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Часы доступны только в размере 47 мм с экраном 1,52 дюйма. Стоимость модели выросла на $50 и теперь составляет $699.

Также на презентации Google показала два новых варианта оправ для будущих умных очков, которые компания разрабатывает совместно с Samsung. Новые модели созданы вместе с брендами Gentle Monster и Warby Parker. Первые устройства ожидаются до конца года. [The Verge]

17
3
2
Samsung очки часы и браслеты Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В ходе презентации Galaxy Unpacked 2026 Samsung представила умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Обе модели получили новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear Elite, новые функции для контроля здоровья и выросли в цене. ► Galaxy Watch 9 выпускаются в версиях 44 и 40 мм. Старшая модель оснащена 1,47-дюймовым экраном и аккумулятором на...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:11

    Цены опять растут, Samsung совсем обнаглели. Зачем переплачивать за Ultra 2 если старые тоже отлично работали?

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. nen avatar
    nen сегодня в 19:23

    Нет поддержки iOS – нафиг с пляжа)) amazfit trex3 pro лучший выбор сейчас за смешные 22-25тр. 

    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(