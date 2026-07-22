Нолан, подвинься. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok снимет собственную «Одиссею»

Не успел выйти фильм «Одиссея» от Кристофера Нолана, как Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine «снимет» собственную версию экранизации.
До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера.
— Илон Маск
Никаких дополнительных подробностей о будущем фильме Маск пока не раскрыл.
Ранее глава SpaceXAI раскритиковал фильм Нолана и заявил, что он стал «надругательством над наследием древнегреческого поэта».
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