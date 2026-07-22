Нолан, подвинься. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok снимет собственную «Одиссею»

Посмотрел масштабный фильм «Одиссея» Кристофера Нолана и понимаю, почему о нем так много спорят

Долгожданный фильм «Одиссея» наконец-то добрался до больших экранов. Причем реально больших: это первый фильм, который целиком снимался под формат пленочного IMAX. Кристофер Нолан снял уже множество успешных фильмов, причем некоторые были спорными среди зрителей. Даже среди моих знакомых тот же «Довод» понравился далеко не всем из-за своей «заумностм», а «Оппенгеймер» многим показался слишком затянутым. Это фишка режиссера: показать все как можно подробнее и логичнее. Но, кажется, в «Одиссее» он решил пойти другим путем. И это понравилось подавляющему большинству. Критики и зрители на редкость сошлись в оценке на уровне 96 баллов из 100 на Rotten Tomatoes. Жанр: фэнтези, боевик, приключения