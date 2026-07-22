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Нолан, подвинься. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok снимет собственную «Одиссею»

Артём Баусов avatar | сегодня в 14:57
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Нолан, подвинься. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok снимет собственную «Одиссею»
18.07.2026
Посмотрел масштабный фильм «Одиссея» Кристофера Нолана и понимаю, почему о нем так много спорят
Долгожданный фильм «Одиссея» наконец-то добрался до больших экранов. Причем реально больших: это первый фильм, который целиком снимался под формат пленочного IMAX. Кристофер Нолан снял уже множество успешных фильмов, причем некоторые были спорными среди зрителей. Даже среди моих знакомых тот же «Довод» понравился далеко не всем из-за своей «заумностм», а «Оппенгеймер» многим показался слишком затянутым. Это фишка режиссера: показать все как можно подробнее и логичнее. Но, кажется, в «Одиссее» он решил пойти другим путем. И это понравилось подавляющему большинству. Критики и зрители на редкость сошлись в оценке на уровне 96 баллов из 100 на Rotten Tomatoes. Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Не успел выйти фильм «Одиссея» от Кристофера Нолана, как Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine «снимет» собственную версию экранизации.

До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера.

— Илон Маск

Никаких дополнительных подробностей о будущем фильме Маск пока не раскрыл.

Ранее глава SpaceXAI раскритиковал фильм Нолана и заявил, что он стал «надругательством над наследием древнегреческого поэта».

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grok Илон Маск Кино Нейросети Новости
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iPhones.ru
Не успел выйти фильм «Одиссея» от Кристофера Нолана, как Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine «снимет» собственную версию экранизации. До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера. — Илон Маск Никаких дополнительных подробностей о будущем фильме Маск пока не раскрыл. Ранее глава...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. N
    Nemesis
    сегодня в 15:07

    Где там был Нолан непонятно, фильм отстой

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