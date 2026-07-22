В России резко начали дорожать мобильные тарифы. ФАС уже проверяет операторов

Известия сообщают, что российские операторы начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения затронули абонентов Билайна, Мегафона и Yota.

► Билайн с 1 июля увеличил стоимость одного из пакетов на 12%: с 1000 до 1120 рублей в месяц. Оператор объяснил это ростом расходов и инфляцией.

► Мегафон с 26 июля повысит плату для части пользователей архивных тарифов. Один из пакетов подорожает с 550 до 637 рублей, примерно на 14%.

► Yota с 18 июля увеличила абонентскую плату примерно на 100 рублей, на 16,5%.

ФАС проверяет экономическую обоснованность повышения цен. При выявлении нарушений ведомство примет меры.

Одновременно в России дорожает домашний интернет. В первой половине 2026 года тарифы выросли на 10–20% в зависимости от региона и оператора. За весь 2025 год рост составлял 5–7%. [Известия]

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