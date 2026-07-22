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В России резко начали дорожать мобильные тарифы. ФАС уже проверяет операторов

Артём Баусов avatar | сегодня в 12:24
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В России резко начали дорожать мобильные тарифы. ФАС уже проверяет операторов

Известия сообщают, что российские операторы начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения затронули абонентов Билайна, Мегафона и Yota.

► Билайн с 1 июля увеличил стоимость одного из пакетов на 12%: с 1000 до 1120 рублей в месяц. Оператор объяснил это ростом расходов и инфляцией.

► Мегафон с 26 июля повысит плату для части пользователей архивных тарифов. Один из пакетов подорожает с 550 до 637 рублей, примерно на 14%.

► Yota с 18 июля увеличила абонентскую плату примерно на 100 рублей, на 16,5%.

ФАС проверяет экономическую обоснованность повышения цен. При выявлении нарушений ведомство примет меры.

Одновременно в России дорожает домашний интернет. В первой половине 2026 года тарифы выросли на 10–20% в зависимости от региона и оператора. За весь 2025 год рост составлял 5–7%. [Известия]

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Операторы Россия Новости
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iPhones.ru
Известия сообщают, что российские операторы начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения затронули абонентов Билайна, Мегафона и Yota. ► Билайн с 1 июля увеличил стоимость одного из пакетов на 12%: с 1000 до 1120 рублей в месяц. Оператор объяснил это ростом расходов и инфляцией. ► Мегафон с 26 июля повысит плату для части пользователей архивных тарифов....

5 комментариев

Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Andrey-lights avatar
    Andrey-lights сегодня в 12:48

    ФАС проверит, оштрафует, штраф себе в карман положит, а для нас ничего не изменится

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:51

    Опять всё дорожает, Yota вообще в край обнаглела с этим повышением. Надеюсь ФАС реально их прижмет.

    3
    1
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