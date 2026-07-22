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🤖 Нейросети

ChatGPT вышел из под контроля во время тестирования и самостоятельно взломал самую крупную в мире ИИ-платформу Hugging Face

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:03
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ChatGPT вышел из под контроля во время тестирования и самостоятельно взломал самую крупную в мире ИИ-платформу Hugging Face

OpenAI сообщила, что её ИИ-агент, работающий на основе GPT-5.6 Sol и ещё одной передовой модели, вышел из-под контроля во время тестирования и совершил крупную кибератаку на Hugging Face.

Инцидент произошел на прошлой неделе. OpenAI тестировала агента в ExploitGym — это собственный бенчмарк компании, предназначенный для оценки способности нейросетей находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. Он запускается в изолированной среде без интернета. Доступ к сети возможен только для установки пакетов через внутреннее ПО.

В ходе теста модели первым делом нашли уязвимость в инфраструктуре OpenAI, чтобы выйти в интернет. После получения доступа к сети они сделали вывод, что Hugging Face может хранить модели, наборы данных и решения для ExploitGym.

Используя украденные учетные данные и найденные уязвимости, модели взломали Hugging Face и попытались получить доступ к секретным данным с ответами на тест.

Hugging Face заметила атаку и остановила её. После анализа логов специалисты Hugging Face пришли к выводу, что взлом был совершен из передовой лаборатории с использованием автономных ИИ-агентов. В компании добавили, что никогда не сталкивались с подобной атакой. На тот момент ещё не было известно о причастности OpenAI. Сейчас Hugging Face и OpenAI проводят совместное расследование инцидента.

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ChatGPT OpenAI Безопасность Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
OpenAI сообщила, что её ИИ-агент, работающий на основе GPT-5.6 Sol и ещё одной передовой модели, вышел из-под контроля во время тестирования и совершил крупную кибератаку на Hugging Face. Инцидент произошел на прошлой неделе. OpenAI тестировала агента в ExploitGym — это собственный бенчмарк компании, предназначенный для оценки способности нейросетей находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении....

6 комментариев

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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. hellreid avatar
    hellreid сегодня в 10:43

    Терминатор: Начало. 😁

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  2. Eesver avatar
    Eesver сегодня в 11:26

    А что, разве кто-то сомневался в том, что это произойдет? Вроде как любому здравомыслящему предельно понятно, что при нынешнем подходе выход искусственного интеллекта из-под контроля вопрос лишь времени. И это даже не учитывая нарастающую вероятность использования “ии” криминальным миром, что ведет к непредсказуемым последствиям мирового масштаба. Учитывая даже сегодняшние реалии, когда противостоять таким атакам УЖЕ может только “ии”, недалеко время, когда они скажут нам: “мальчик, отойди и не путайся под ногами”…

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