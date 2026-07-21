Техника Apple по подписке. В США запустят программу Apple Upgrade с возможностью выкупа и ежегодной смены гаджетов

Apple готовится запустить в США новую программу Apple Upgrade, которая позволит брать устройства компании в аренду с ежемесячными платежами, сообщает Bloomberg.

Программа создается совместно с платежным сервисом Klarna. Для оформления потребуется пройти проверку кредитной истории, которая не влияет на кредитный рейтинг.

Apple Upgrade будет работать по принципу подписки. Пользователи смогут оформить iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выплачивать стоимость устройства ежемесячно, а затем выбрать один из нескольких вариантов: досрочно погасить платежи, перейти на новую модель, оставить устройство себе после окончания срока или вернуть его Apple.

Срок аренды составит:

24 месяца для iPhone и Apple Watch

36 месяцев для Mac

При этом в программу не войдут Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo.

В отличие от действующей программы iPhone Upgrade Program (ее, к слову, закроют), новый сервис не включает страховку AppleCare+. Нововведение запустят 28 июля. [9to5]

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