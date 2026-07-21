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Техника Apple по подписке. В США запустят программу Apple Upgrade с возможностью выкупа и ежегодной смены гаджетов

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:36
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Техника Apple по подписке. В США запустят программу Apple Upgrade с возможностью выкупа и ежегодной смены гаджетов

Apple готовится запустить в США новую программу Apple Upgrade, которая позволит брать устройства компании в аренду с ежемесячными платежами, сообщает Bloomberg.

Программа создается совместно с платежным сервисом Klarna. Для оформления потребуется пройти проверку кредитной истории, которая не влияет на кредитный рейтинг.

Apple Upgrade будет работать по принципу подписки. Пользователи смогут оформить iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выплачивать стоимость устройства ежемесячно, а затем выбрать один из нескольких вариантов: досрочно погасить платежи, перейти на новую модель, оставить устройство себе после окончания срока или вернуть его Apple.

Срок аренды составит:

  • 24 месяца для iPhone и Apple Watch
  • 36 месяцев для Mac

При этом в программу не войдут Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo.

В отличие от действующей программы iPhone Upgrade Program (ее, к слову, закроют), новый сервис не включает страховку AppleCare+. Нововведение запустят 28 июля. [9to5]

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Apple Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple готовится запустить в США новую программу Apple Upgrade, которая позволит брать устройства компании в аренду с ежемесячными платежами, сообщает Bloomberg. Программа создается совместно с платежным сервисом Klarna. Для оформления потребуется пройти проверку кредитной истории, которая не влияет на кредитный рейтинг. Apple Upgrade будет работать по принципу подписки. Пользователи смогут оформить iPhone, iPad, Mac и...

2 комментария

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:43

    Опять страховку не включили, это вообще как? Походу просто хотят нас на подписках посильнее подсадить.

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  2. С
    Сергей
    сегодня в 22:25

    У нас так же. Только это кредитом называют.

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