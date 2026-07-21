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Вышла Gemini 3.6 Flash. Новая ИИ-модель Google быстрее пишет код и справляется с многоэтапными запросами

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:42
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Вышла Gemini 3.6 Flash. Новая ИИ-модель Google быстрее пишет код и справляется с многоэтапными запросами

Google представила сразу три ИИ-модели Gemini:

  • Gemini 3.6 Flash: основная универсальная модель

  • Gemini 3.5 Flash-Lite: самая дешевая и быстрая модель

  • Gemini 3.5 Flash Cyber: специализированная модель для поиска и исправления уязвимостей в коде

Gemini 3.6 Flash потребляет на 17% меньше токенов, чем Gemini 3.5 Flash, и при этом стоит дешевле. Компания утверждает, что новая модель обеспечивает «более высокую точность, меньше нежелательных изменений в коде и сокращает количество циклов выполнения» по сравнению с предшественницей.

Также Gemini 3.6 Flash требует «меньше этапов рассуждений и обращений к инструментам для выполнения многоэтапных рабочих процессов».

Gemini 3.5 Flash-Lite идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальной задержки, например, агентного поиска и обработки документов. В некоторых тестах она превосходит обычную Gemini 3 Flash.

Gemini 3.5 Flash Cyber может самостоятельно обнаруживать, подтверждать и устранять «проблемы безопасности кода в больших масштабах». Модель пока доступна только государственным организациям и доверенным партнерам в рамках ограниченного тестирования.

Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite уже доступны в приложении Gemini. Кроме того, модель Gemini 3.5 Flash-Lite появится в Google Поиске.

Google добавила, что Gemini 3.5 Pro сейчас проходит тестирование с партнерами и станет общедоступной, «как только будет готова». В то же время команда DeepMind уже сосредоточилась на создании следующего поколения моделей, что является первым официальным намеком на разработку Gemini 4. [Google]

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Gemini Google Нейросети Новости
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iPhones.ru
Google представила сразу три ИИ-модели Gemini: Gemini 3.6 Flash: основная универсальная модель Gemini 3.5 Flash-Lite: самая дешевая и быстрая модель Gemini 3.5 Flash Cyber: специализированная модель для поиска и исправления уязвимостей в коде Gemini 3.6 Flash потребляет на 17% меньше токенов, чем Gemini 3.5 Flash, и при этом стоит дешевле. Компания утверждает, что новая модель...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. т
    танечка
    сегодня в 19:51

    Ух ты, звучит круто! Надо будет протестировать 😍

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