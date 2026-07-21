Вышла Gemini 3.6 Flash. Новая ИИ-модель Google быстрее пишет код и справляется с многоэтапными запросами

Google представила сразу три ИИ-модели Gemini:

Gemini 3.6 Flash: основная универсальная модель

Gemini 3.5 Flash-Lite: самая дешевая и быстрая модель

Gemini 3.5 Flash Cyber: специализированная модель для поиска и исправления уязвимостей в коде

Gemini 3.6 Flash потребляет на 17% меньше токенов, чем Gemini 3.5 Flash, и при этом стоит дешевле. Компания утверждает, что новая модель обеспечивает «более высокую точность, меньше нежелательных изменений в коде и сокращает количество циклов выполнения» по сравнению с предшественницей.

Также Gemini 3.6 Flash требует «меньше этапов рассуждений и обращений к инструментам для выполнения многоэтапных рабочих процессов».

Gemini 3.5 Flash-Lite идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальной задержки, например, агентного поиска и обработки документов. В некоторых тестах она превосходит обычную Gemini 3 Flash.

Gemini 3.5 Flash Cyber может самостоятельно обнаруживать, подтверждать и устранять «проблемы безопасности кода в больших масштабах». Модель пока доступна только государственным организациям и доверенным партнерам в рамках ограниченного тестирования.

Gemini 3.6 Flash и Gemini 3.5 Flash-Lite уже доступны в приложении Gemini. Кроме того, модель Gemini 3.5 Flash-Lite появится в Google Поиске.

Google добавила, что Gemini 3.5 Pro сейчас проходит тестирование с партнерами и станет общедоступной, «как только будет готова». В то же время команда DeepMind уже сосредоточилась на создании следующего поколения моделей, что является первым официальным намеком на разработку Gemini 4. [Google]

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