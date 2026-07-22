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Apple спустя год исправила ошибку, которая раскрывала реальный адрес электронной почты при работе функции Скрыть e-mail

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:09
Apple спустя год исправила ошибку, которая раскрывала реальный адрес электронной почты при работе функции Скрыть e-mail

Apple 3 июля устранила ошибку в сервисе iCloud+, которая позволяла узнать реальный адрес электронной почты при включенной функции Скрыть e-mail. Об этом представитель компании сообщил 404 Media.

Вероятно, исправление было внесено на стороне сервера, потому что 3 июля Apple не выпускала никаких прошивок.

При этом Apple устранила проблему только после того, как о ней написали СМИ, хотя компания больше года знала о её существовании.

Функция Скрыть e-mail позволяет подписчикам iCloud+ быстро создавать новый анонимный адрес электронной почты, который можно использовать для регистрации на сайтах, в сервисах или для переписки. Обычно такие адреса состоят из двух случайных слов, числа и домена @icloud.com.

Узнать реальный адрес электронной почты можно было, просто отправив письмо на «скрытый» e-mail. В некоторых случаях сервер отклонял отправку, например, потому что ошибочно принимал письмо за спам, и отправителю возвращалось уведомление с указанием реального адреса, на который не удалось доставить сообщение.

Apple iCloud Безопасность Новости
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iPhones.ru
Apple 3 июля устранила ошибку в сервисе iCloud+, которая позволяла узнать реальный адрес электронной почты при включенной функции Скрыть e-mail. Об этом представитель компании сообщил 404 Media. Вероятно, исправление было внесено на стороне сервера, потому что 3 июля Apple не выпускала никаких прошивок. При этом Apple устранила проблему только после того, как о ней написали...

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