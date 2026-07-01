моё избранное Пользовательское соглашение

Apple уже год не может устранить уязвимость, которая раскрывает реальные адреса электронной почты iCloud

Илья Сидоров avatar |
1
Apple уже год не может устранить уязвимость, которая раскрывает реальные адреса электронной почты iCloud

Исследователь безопасности Тайлер Мерфи обнаружил уязвимость в функции Скрыть e-mail, которая позволяет узнать реальный адрес электронной почты iCloud. Об этой проблеме он сообщил Apple в июне 2025 года, и с тех пор ничего не изменилось.

В июле 2025 года Apple подтвердила получение отчёта и сообщила, что проводит расследование.

В марте 2026 года Apple сообщила Мерфи, что «устранила заявленную проблему в рамках недавних изменений системы». Однако исследователь выяснил, что уязвимость фактически никуда не исчезла. Он передал компании дополнительные сведения, после чего Apple снова ответила, что продолжает расследование.

В мае Apple сообщила, что продолжает расследование, и попросила Мерфи не раскрывать информацию публично до завершения проверки. Мерфи предложил временно отключить эту функцию, чтобы снизить риск для пользователей, но Apple отказалась. В конце мая Apple сообщила, что рассчитывает устранить проблему в обновлении безопасности, которое «ожидается в ближайшие недели», однако до сих пор не сделала этого.

Мерфи не стал раскрывать технические детали уязвимости, чтобы ими не могли воспользоваться злоумышленники.

Функция Скрыть e-mail позволяет пользователям iCloud+ создавать случайные адреса-псевдонимы электронной почты. Она предназначена для защиты реального адреса электронной почты пользователя от спама, утечек данных и нежелательной идентификации. [404 Media]

2
1
Apple iCloud Безопасность Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Исследователь безопасности Тайлер Мерфи обнаружил уязвимость в функции Скрыть e-mail, которая позволяет узнать реальный адрес электронной почты iCloud. Об этой проблеме он сообщил Apple в июне 2025 года, и с тех пор ничего не изменилось. В июле 2025 года Apple подтвердила получение отчёта и сообщила, что проводит расследование. В марте 2026 года Apple сообщила Мерфи,...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. C
    Channel
    сегодня в 18:21

    Самое тупое было, что если отправить со скрытой почты письмо (или написать на сайте отзыв каком нибудь, напрмер), получить на него ответ – то раньше иногда ответ был с обычного адреса почты, а не со скрытого

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(