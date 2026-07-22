Совершенно другой Range Rover: компания анонсировала полностью электрический Range Rover GT, который станет пятым в линейке

Range Rover анонсировала новую модель GT. Она станет пятым автомобилем в линейке бренда наряду с Range Rover, Sport, Velar и Evoque.

Range Rover GT получит более низкий и обтекаемый кузов с купеобразным силуэтом. Компания позиционирует новинку как гран-турер, рассчитанный на комфортные поездки на большие расстояния.

Первой на рынок выйдет полностью электрическая версия. Автомобиль построят на новой платформе EMA, которая в дальнейшем позволит выпускать и гибридные модификации. Производство организуют на заводе JLR в британском Хейлвуде.

В салоне установят большой центральный экран и отдельную цифровую приборную панель. Большинство физических кнопок убрали, а селектор движения перенесли на рулевую колонку. Также заявлены панорамная крыша и увеличенное пространство для ног задних пассажиров.

Сейчас прототипы проходят финальные испытания. Характеристики пока не раскрывают.

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