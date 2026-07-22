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Авто

Совершенно другой Range Rover: компания анонсировала полностью электрический Range Rover GT, который станет пятым в линейке

Артём Баусов avatar | сегодня в 12:56
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Range Rover анонсировала новую модель GT. Она станет пятым автомобилем в линейке бренда наряду с Range Rover, Sport, Velar и Evoque.

Range Rover GT получит более низкий и обтекаемый кузов с купеобразным силуэтом. Компания позиционирует новинку как гран-турер, рассчитанный на комфортные поездки на большие расстояния.

Первой на рынок выйдет полностью электрическая версия. Автомобиль построят на новой платформе EMA, которая в дальнейшем позволит выпускать и гибридные модификации. Производство организуют на заводе JLR в британском Хейлвуде.

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В салоне установят большой центральный экран и отдельную цифровую приборную панель. Большинство физических кнопок убрали, а селектор движения перенесли на рулевую колонку. Также заявлены панорамная крыша и увеличенное пространство для ног задних пассажиров.

Сейчас прототипы проходят финальные испытания. Характеристики пока не раскрывают.

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авто электротранспорт Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Range Rover анонсировала новую модель GT. Она станет пятым автомобилем в линейке бренда наряду с Range Rover, Sport, Velar и Evoque. Range Rover GT получит более низкий и обтекаемый кузов с купеобразным силуэтом. Компания позиционирует новинку как гран-турер, рассчитанный на комфортные поездки на большие расстояния. Первой на рынок выйдет полностью электрическая версия. Автомобиль построят на...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. virtualinsanity avatar
    virtualinsanity сегодня в 13:11

    Очнулись. Сначала говорили никогда электричек не сделают…. а с сенсором смешно. Они решили пройти путь китайцев и понять, что это капец как не удобно и не безопасно. Потом кнопки вернут, как и все…

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:22

    Опять все кнопки в сенсор спрятали, это же дико неудобно. Но выглядит кузов очень стильно.

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