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Samsung представила Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Fold 8 с растянутым экраном

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:33
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Samsung представила Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Fold 8 с растянутым экраном

Samsung показала новое поколение складных смартфонов: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8.

Galaxy Z Fold 8 стал шире всех предыдущих Fold и одновременно ниже. По высоте он сравним с паспортом, а по ширине — примерно на 1 см больше.

Диагональ внешнего экрана составляет 5,5 дюйма, а внутреннего — 7,6 дюйма. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц и имеют пиковую яркость 3000 нит.

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Внутренний экран имеет соотношение сторон 4:3. По словам компании, он лучше подходит для игр и просмотра фильмов.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а также 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на Android 17 с оболочкой One UI 9.

На задней панели установлены две камеры по 50 Мп: основная (широкоугольная) и сверхширокоугольная. На каждом экране есть вырез под фронтальную камеру на 10 Мп.

Galaxy Z Fold 8 Ultra внешне почти не отличается от Galaxy Z Fold 7. Он имеет вытянутую форму, благодаря чему его внутренний экран намного выше, чем в Galaxy Z Fold 8.

Внешний экран имеет диагональ 6,5 дюйма, внутренний — 8 дюймов. На внешнем дисплее используется защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Внутренний экран выполнен по новой технологии Flex Titanium, которая должна уменьшить видимость складки.

Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащается процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 5000 мА·ч. Это значительный прирост по сравнению с 4400 мА·ч в Galaxy Z Fold 7.

На задней стороне Galaxy Z Fold 8 Ultra находятся три камеры:

  • Основная на 200 Мп

  • Сверхширокоугольная на 50 Мп

  • Телефото на 10 Мп

Обе фронтальные камеры получили датчики на 10 Мп.

Galaxy Z Flip 8 получил незначительное обновление. Теперь его толщина составляет 6,1 мм против 6,5 мм у предыдущей модели. Также он работает на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Дисплей, камеры, батарея и остальные технические характеристики остались без изменений.

Цены

  • Galaxy Z Fold 8 стоит $1899 (~149 тыс. рублей). Это на $100 дешевле, чем прошлогодний Galaxy Z Fold 7.

  • Galaxy Z Fold 8 Ultra подорожал на $100 и теперь стоит $2099 (~164 тыс. рублей).

  • Galaxy Z Flip 8 стоит $1199 (~94 тыс. рублей). Цена осталась без изменений.

Предзаказы открыты, продажи стартуют 5 августа.

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Galaxy Galaxy Fold Galaxy Z Flip Samsung Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Samsung показала новое поколение складных смартфонов: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Galaxy Z Fold 8 стал шире всех предыдущих Fold и одновременно ниже. По высоте он сравним с паспортом, а по ширине — примерно на 1 см больше. Диагональ внешнего экрана составляет 5,5 дюйма, а внутреннего...

6 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:39

    Ого, 8 дюймов на внутреннем экране. Интересно сколько за него попросят.

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    vasilyevsg23
    vasilyevsg23 сегодня в 19:14

    А статью почитать не?

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