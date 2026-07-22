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Apple готовит крупнейшее обновление компьютеров Mac. Что выйдет до 2028 года

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:36
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Apple готовит крупнейшее обновление компьютеров Mac. Что выйдет до 2028 года

Bloomberg сообщает, что Apple планирует обновить все модели компьютеров Mac в течение ближайших двух лет.

► Первая волна устройств ожидается уже осенью 2026 года. В нее войдут базовый 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M6 и первый за два года обновленный iMac.

► Также Apple работает над новыми версиями Mac mini с чипами M5 Pro и M6, а также Mac Studio с M5 Max и M5 Ultra. Сроки их выхода пока зависят от поставок памяти.

► В конце 2026-го или начале 2027 года компания собирается представить полностью переработанные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Они получат новый дизайн, OLED-дисплей с сенсорным экраном и чипы M5 Pro и M5 Max.

► В начале 2027 года ожидается обновление MacBook Air в версиях на 13 и 15 дюймов. Внешне ноутбуки почти не изменятся, но получат новое железо.

Кроме того, Apple готовит следующее поколение бюджетного MacBook Neo на базе процессора A19 Pro, а также новые версии MacBook Pro с чипом M7. В более долгосрочных планах: MacBook Air и iMac с OLED-дисплеями, которые могут выйти не раньше 2028 года.

Разработка новых iMac и базового MacBook Pro уже завершена, однако продажи стартуют только осенью. [Bloomberg]

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Apple iMac Mac Mac mini Mac studio MacBook Air MacBook Neo MacBook Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Bloomberg сообщает, что Apple планирует обновить все модели компьютеров Mac в течение ближайших двух лет. ► Первая волна устройств ожидается уже осенью 2026 года. В нее войдут базовый 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M6 и первый за два года обновленный iMac. ► Также Apple работает над новыми версиями Mac mini с чипами M5 Pro...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:58

    Наконец обещают OLED дисплеи, это будет реально круто. А вот сенсорный экран в макбуке меня пугает.

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    awef
    awef сегодня в 20:30

    mini led вполне не плох у прошека ОЛЕД будет способом увеличить ценник

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