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Apple будет отключать почти все приложения на iPhone, если пользователь пропустит платеж по рассрочке

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:38
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Apple будет отключать почти все приложения на iPhone, если пользователь пропустит платеж по рассрочке

В коде iOS 27 нашли упоминание новой системы ограничений, которая будет работать с устройствами, приобретенными в лизинг по программе Apple Upgrade.

Каждое устройство будет регистрироваться в системе App Managed Features для автоматического отслеживания платежей и статуса договора.

Если пользователь пропустит платеж, Apple сможет удаленно перевести iPhone в Ограниченный режим. В этом случае на смартфоне будут работать несколько приложений:

  • App Store
  • Здоровье
  • Телефон
  • Часы
  • Настройки
  • Wallet
  • Пароли
  • Лупа
  • Ассистивный режим для чтения

Также могут оставаться доступными приложения, способные отправлять критически важные уведомления, например Сообщения, Дом, некоторые медицинские сервисы и приложения, связанные с безопасностью. Однако финансовый партнер Apple сможет управлять этими исключениями.

Все остальные приложения и уведомления работать не будут.

На устройствах, купленных по программе Apple Upgrade, появится новый тип блокировки активации под названием Partner Finance Lock. Эта функция запретит пользователю полностью стереть устройство, перепродать его и разобрать на запчасти.

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Apple iOS 27 iPhone Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В коде iOS 27 нашли упоминание новой системы ограничений, которая будет работать с устройствами, приобретенными в лизинг по программе Apple Upgrade. Каждое устройство будет регистрироваться в системе App Managed Features для автоматического отслеживания платежей и статуса договора. Если пользователь пропустит платеж, Apple сможет удаленно перевести iPhone в Ограниченный режим. В этом случае на смартфоне будут...

1 комментарий

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  1. В
    Вячеслав
    сегодня в 9:51

    Умеют считать

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