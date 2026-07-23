Apple будет отключать почти все приложения на iPhone, если пользователь пропустит платеж по рассрочке

В коде iOS 27 нашли упоминание новой системы ограничений, которая будет работать с устройствами, приобретенными в лизинг по программе Apple Upgrade.

Каждое устройство будет регистрироваться в системе App Managed Features для автоматического отслеживания платежей и статуса договора.

Если пользователь пропустит платеж, Apple сможет удаленно перевести iPhone в Ограниченный режим. В этом случае на смартфоне будут работать несколько приложений:

App Store

Здоровье

Телефон

Часы

Настройки

Wallet

Пароли

Лупа

Ассистивный режим для чтения

Также могут оставаться доступными приложения, способные отправлять критически важные уведомления, например Сообщения, Дом, некоторые медицинские сервисы и приложения, связанные с безопасностью. Однако финансовый партнер Apple сможет управлять этими исключениями.

Все остальные приложения и уведомления работать не будут.

На устройствах, купленных по программе Apple Upgrade, появится новый тип блокировки активации под названием Partner Finance Lock. Эта функция запретит пользователю полностью стереть устройство, перепродать его и разобрать на запчасти.

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