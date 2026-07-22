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Яндекс Маркет вслед за Ozon и Wildberries отказался отвечать за товары, пострадавшие из-за атак беспилотников

Илья Сидоров avatar | сегодня в 21:19
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Яндекс Маркет вслед за Ozon и Wildberries отказался отвечать за товары, пострадавшие из-за атак беспилотников

Яндекс Маркет обновил договор для продавцов, который теперь снимает с маркетплейса ответственность за поврежденные товары в случае атак БПЛА, обстрелов и любых последствий применения вооружения.

Любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая беспилотных летательных аппаратов), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, воздействия взрывной и шумовой волны.

Яндекс Маркет

Ранее аналогичные пункты включили в свои договоры Wildberries и Ozon.

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iPhones.ru
Яндекс Маркет обновил договор для продавцов, который теперь снимает с маркетплейса ответственность за поврежденные товары в случае атак БПЛА, обстрелов и любых последствий применения вооружения. Любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая беспилотных летательных аппаратов), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих...

6 комментариев

Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:32

    Жесть, теперь за любой ущерб будем платить сами. Озон и Вайлдберриз это уже сделали, теперь и Яндекс Маркет подтянулся.

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  2. aequo avatar
    aequo сегодня в 23:16

    Как дети! Бизнес никогда не отвечает по форс-мажорам, которые вызваны терактами или военными действиями! Или вы наивно предполагаете, что владельцы башен WTC выплатили все компенсации жертвам теракта 11 сентября?! 

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