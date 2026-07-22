Яндекс Маркет вслед за Ozon и Wildberries отказался отвечать за товары, пострадавшие из-за атак беспилотников

Яндекс Маркет обновил договор для продавцов, который теперь снимает с маркетплейса ответственность за поврежденные товары в случае атак БПЛА, обстрелов и любых последствий применения вооружения.

Любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая беспилотных летательных аппаратов), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, воздействия взрывной и шумовой волны. Яндекс Маркет

Ранее аналогичные пункты включили в свои договоры Wildberries и Ozon.

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