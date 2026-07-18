Wildberries и Ozon не будут выплачивать продавцам компенсации на пострадавшие товары

Wildberries и Ozon обновили условия работы с продавцами и исключили компенсации за товары, пострадавшие в результате атак беспилотников, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы.

Wildberries внесла изменения в оферту, вступившие в силу 7 июля. Теперь маркетплейс освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано форс-мажором, включая «любые последствия применения военной техники и беспилотников». Ранее такого уточнения в документе не было.

При этом в перечень форс-мажорных обстоятельств включены военное и чрезвычайное положение, но не режим контртеррористической операции, который действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также в документе не упоминаются теракты.

Аналогичные изменения внес и Ozon. Согласно новым правилам, компания не будет возмещать продавцам убытки, если товары пострадали из-за обстрелов, военных действий или режима чрезвычайной ситуации.

В Ozon пояснили, что объекты компании считаются логистическими центрами, а не складами ответственного хранения, поэтому компенсация в подобных случаях не предусмотрена.

[Обновлено] Комментарий главы WB Татьяны Ким:

Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения.

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