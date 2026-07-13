Включил голосом и пекло не волнует. Поставил себе умный кондиционер Tuvio, который дружит с Алисой и стоит очень адекватно

Заметили, как этим летом стало жарче? Вон в Европе температуры под 40, а в Москве в жаркие дни уверенно держится выше 30 градусов.

В прошлые годы я все тянул с установкой кондиционера, как-то и вентилятора хватало, но сейчас уже понял, что без него не обойтись.

Плюс давно собираю умный дом с Алисой, и покупать обычный кондиционер уже как-то странно. Ну правда. Свет включается голосом, розетки умные, сценарии есть, датчики есть, а главный летний прибор надо переключать пультом? Камон.

И вот появилась возможность протестировать новенький Tuvio Semble ACI09W31 за 33 тыс. рублей, который идеально вписывается в бюджетный сегмент. Это инверторная сплит-система с Wi-Fi, охлаждением и обогревом, рассчитанная на помещения до 26 квадратных метров. Рассказываю, что понравилось, что удивило и почему после умного кондиционера возвращаться к обычному уже не хочется.

Дизайн и габариты. Минимализм, который растворяется в интерьере



Ставится легко, мастера справились всего за 11 тыс. рублей

По дизайну все стандартно: белый корпус с чистой передней панелью, ничего лишнего.

Кондиционер в целом должен растворяться в интерьере, а не привлекать все внимание. Этот девайс аккуратный и визуально лёгкий.

Ставили мне его в новостройку ПИКа, на всё ушло около 45 минут, хотя Google обещал до двух часов. Для кондиционеров в этих домах есть специальные корзины, так что, видимо, поэтому всё свершилось настолько быстро.

Размер внутреннего блока : 745 × 270 × 200 мм

: 745 × 270 × 200 мм Вес : 8 кг

: 8 кг

Наружный блок Размер наружного блока : 620 × 234 × 440 мм

: 620 × 234 × 440 мм Вес: 18 кг

На корпусе есть небольшой дисплей. Он показывает температуру, время и коды ошибок. Отдельно отображаются питание, таймер и Wi-Fi. Всё читается нормально и не бьёт по глазам.

Что такое инвертор и почему обычные кондиционеры больше покупать нельзя



Это умный кондиционер

Чем вообще отличается инверторный кондей от обычного? Обычный работает грубо: ему сказали сделать 23 градуса, он включил компрессор на полную, охладил комнату, выключился.

Инвертор работает иначе: он не «долбит» всё время на максимуме, а регулирует мощность. Сначала быстро охлаждает комнату, а потом не выключается полностью, а поддерживает температуру на минимально нужной мощности.

У ACI09W31 уровень шума внутреннего блока заявлен от 29 до 40 дБА в зависимости от скорости, у внешнего блока — 50 дБА. Для домашнего кондиционера это окей: в тихом режиме его вообще не слышно.

Я больше всего боялся именно ночи, потому что днём шум кондиционера ещё можно не заметить. Здесь всё ок. Включаешь ночной режим, выставляешь комфортную температуру, и дальше он просто делает своё дело.

Реальный опыт: куча режимов, функция I FEEL и один странный косяк пульта



В быту большинство попросту не нужно

На пульте есть всё базовое и чуть больше:

Включение

Выбор режима

Скорость вентилятора

Температура

Направление потока вверх-вниз и влево-вправо

Тихий режим

И многое другое.

По факту это ввсё баловство, 80% времени тебе нужны охлаждение, температура и скорость вентилятора.

Турбо хорош, когда приходишь домой, и система начинает быстро прогонять воздух.

С режимом Сон все понятно, тихий режим нужен тогда, когда хочется, чтобы кондиционер просто затих.

Прикольная фишка именно в I FEEL: кондиционер ориентируется не только на температуру возле внутреннего блока, а на данные около пульта . Условно, если пульт лежит рядом с вами, система старается сделать комфортно именно там.



Есть проблема в экране

У пульта есть дисплей, магнитное крепление и встроенный аккумулятор, а заряжается он через USB-C. Спасибо, что без батареек.

На дисплее показывается заряд, режим, температуру, таймер и активные функции.

Пульт надо направлять на внутренний блок, а между ними не должно быть штор, дверей и других препятствий. Тут в целом ничего особенного, типичный ИК-пульт, но не отметить я это не мог.

И да, экран у моего пульта практически не видно. Сначала думал, что мало зарядил его, но спустя пару часов на зарядке эффект не изменился.

Не знаю уж, брак это или нет, но следить за информацией на дисплее крайне проблематично.

Интеграция с Алисой. Как настроить автоматическое охлаждение дома к вашему приходу

Tuvio Semble ACI09W31 поддерживает Wi-Fi и управление через приложение Tuvio.

Для подключения нужен Wi-Fi 2,4 ГГц, подключиться можно автоматически и вручную. В ручном сценарии кондиционер включается с пульта, выбирается нужный режим, задаётся 25°, после чего устройство добавляется в приложении.

Кондиционер можно вписать в умный дом и управлять им голосом через Алису или само приложение Tuvio. Дальше классика: говоришь «Алиса, включи кондиционер», и всё. Ну или просто просишь её установить необходимую температуру в моменте или заранее.

Конечно же, поддерживаются и автоматизации, то есть к примеру мрожно включать охлаждение перед возвращением домой или отключать кондиционер ночью по таймеру. Или сделать связку с датчиком температуры, чтобы кондей сам регулировал воздух в квартире.

Обслуживание и чистка. Как ухаживать за фильтрами 6-в-1



Всё просто

Фильтры надо чистить, само собой.

В комплекте идут воздушные фильтры 6-в-1, две штуки. Перед очисткой кондиционер нужно выключить и отключить от сети, а корпус и пульт можно протирать мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Чем чище фильтр, тем лучше поток воздуха и меньше нагрузка на систему. Забивать на это не стоит. Кондиционер — не волшебная коробка, он тоже любит уход.

Итог. Стоит ли брать кондиционер Tuvio для умного дома

Tuvio Semble понравился тем, что ощущается современной бытовой техникой. Нормальный спокойный дизайн, инверторная работа без постоянного вкл/выкл с интеграцией с умным домом Яндекса, плюс сам по себе тихий и самоочищается. Еще и стоит всего 33 тыс. рублей, что окей для его возможностей.

Для среднестатистической комнаты все супер.

Что по итогу:

Инверторный компрессор . Тихо работает и поддерживает стабильную температуру без постоянных включений

. Тихо работает и поддерживает стабильную температуру без постоянных включений Поддержка Wi-Fi и интеграция с Алисой . Можно управлять кондиционером со смартфона, голосом и через сценарии умного дома

. Можно управлять кондиционером со смартфона, голосом и через сценарии умного дома Подходит для комнат площадью до 26 м² . Есть охлаждение, обогрев, ночной режим, турбо и функция I FEEL

. Есть охлаждение, обогрев, ночной режим, турбо и функция I FEEL Самоочистка и фильтры 6-в-1 упрощают обслуживание . Невысокий уровень шума, поэтому кондиционер комфортно использовать даже ночью.

. Невысокий уровень шума, поэтому кондиционер комфортно использовать даже ночью. Хорошее соотношение цены и возможностей. 33 тысяч рублей за инверторную сплит-систему с Wi-Fi

Если нужен недорогой инверторный кондиционер с поддержкой Алисы и управлением по Wi-Fi, то это один из самых интересных вариантов за свои деньги. Он подойдет для спальни, кабинета или небольшой гостиной.

Давно хотел, чтобы дом сам понимал, когда мне жарко. И вот Tuvio Semble ACI09W31 как раз про это.

16 2 1