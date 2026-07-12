Новый процессор M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной памяти, как Mac Pro с Intel

Apple разрабатывает чип M7 Ultra с поддержкой до 1,5 ТБ оперативной памяти. В последний раз такой объем ОЗУ предлагался в максимальной конфигурации Mac Pro 2019 года на Intel.

Выпуск Mac Studio с 1,5 ТБ памяти пока под вопросом из-за мирового дефицита памяти, который привел к сильному повышению цен на чипы памяти. Apple будет отталкиваться от состояния рынка при выпуске этой модели.

Перед этим Apple планирует представить Mac Studio с процессором M5 Ultra, который будет поддерживать до 768 ГБ оперативной памяти — это станет новым рекордом для компьютеров Apple Silicon. Ранее Mac Studio был доступен с 512 ГБ памяти, но компания сняла эту версию с продажи.

Если Apple все же выпустит Mac Studio с 1,5 ТБ памяти, он будет очень дорогим. По оценке 9to5Mac, только за саму память придется доплатить $35 тыс., или 2,7 млн рублей. [Bloomberg]