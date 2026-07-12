моё избранное Пользовательское соглашение

Новый процессор M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной памяти, как Mac Pro с Intel

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:54
Новый процессор M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной памяти, как Mac Pro с Intel

Apple разрабатывает чип M7 Ultra с поддержкой до 1,5 ТБ оперативной памяти. В последний раз такой объем ОЗУ предлагался в максимальной конфигурации Mac Pro 2019 года на Intel.

Выпуск Mac Studio с 1,5 ТБ памяти пока под вопросом из-за мирового дефицита памяти, который привел к сильному повышению цен на чипы памяти. Apple будет отталкиваться от состояния рынка при выпуске этой модели.

Перед этим Apple планирует представить Mac Studio с процессором M5 Ultra, который будет поддерживать до 768 ГБ оперативной памяти — это станет новым рекордом для компьютеров Apple Silicon. Ранее Mac Studio был доступен с 512 ГБ памяти, но компания сняла эту версию с продажи.

Если Apple все же выпустит Mac Studio с 1,5 ТБ памяти, он будет очень дорогим. По оценке 9to5Mac, только за саму память придется доплатить $35 тыс., или 2,7 млн рублей. [Bloomberg]

Apple Mac Mac studio Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple разрабатывает чип M7 Ultra с поддержкой до 1,5 ТБ оперативной памяти. В последний раз такой объем ОЗУ предлагался в максимальной конфигурации Mac Pro 2019 года на Intel. Выпуск Mac Studio с 1,5 ТБ памяти пока под вопросом из-за мирового дефицита памяти, который привел к сильному повышению цен на чипы памяти. Apple будет отталкиваться от...

Сюда так и просится мощный комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(