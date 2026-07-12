Apple пропустит процессоры M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить переход на M7

Марк Гурман сообщает, что Apple решила отказаться от выпуска чипов M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, чтобы быстрее перейти к следующему поколению процессоров с более мощными возможностями для ИИ.
Компания изначально планировала выпустить всю линейку M6, однако в итоге решила сосредоточиться на M7. Именно это поколение получит значительно обновлённый нейропроцессор.
При этом базовый чип M6 всё же выйдет. Уже до конца года Apple представит 14-дюймовый MacBook Pro с этим чипом.
Дальнейший график релизов, по информации Гурмана, выглядит так:
- Первая половина 2027 года: чип M7
- Конец 2027 года: M7 Pro и M7 Max
- 2028 год: M7 Ultra
Ожидается, что M7 Ultra получит серьёзный прирост производительности в задачах ИИ и с 2029 года может использоваться в серверах Apple Intelligence.
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