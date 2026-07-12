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Apple пропустит процессоры M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить переход на M7

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:48
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Apple пропустит процессоры M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить переход на M7

Марк Гурман сообщает, что Apple решила отказаться от выпуска чипов M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, чтобы быстрее перейти к следующему поколению процессоров с более мощными возможностями для ИИ.

Компания изначально планировала выпустить всю линейку M6, однако в итоге решила сосредоточиться на M7. Именно это поколение получит значительно обновлённый нейропроцессор.

При этом базовый чип M6 всё же выйдет. Уже до конца года Apple представит 14-дюймовый MacBook Pro с этим чипом.

Дальнейший график релизов, по информации Гурмана, выглядит так:

  • Первая половина 2027 года: чип M7
  • Конец 2027 года: M7 Pro и M7 Max
  • 2028 год: M7 Ultra

Ожидается, что M7 Ultra получит серьёзный прирост производительности в задачах ИИ и с 2029 года может использоваться в серверах Apple Intelligence.

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Apple M6 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Марк Гурман сообщает, что Apple решила отказаться от выпуска чипов M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, чтобы быстрее перейти к следующему поколению процессоров с более мощными возможностями для ИИ. Компания изначально планировала выпустить всю линейку M6, однако в итоге решила сосредоточиться на M7. Именно это поколение получит значительно обновлённый нейропроцессор. При этом базовый чип...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Васъя avatar
    Васъя сегодня в 21:00

    Давно ждал!!! 😆 MacBook Air M7 с 512 gb RAM всего USD 99 990 . Амайзинг!!! Когда предзаказы открываются? 

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