Apple пропустит процессоры M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить переход на M7

Марк Гурман сообщает, что Apple решила отказаться от выпуска чипов M6 Pro, M6 Max и M6 Ultra, чтобы быстрее перейти к следующему поколению процессоров с более мощными возможностями для ИИ.

Компания изначально планировала выпустить всю линейку M6, однако в итоге решила сосредоточиться на M7. Именно это поколение получит значительно обновлённый нейропроцессор.

При этом базовый чип M6 всё же выйдет. Уже до конца года Apple представит 14-дюймовый MacBook Pro с этим чипом.

Дальнейший график релизов, по информации Гурмана, выглядит так:

Первая половина 2027 года: чип M7

Конец 2027 года: M7 Pro и M7 Max

2028 год: M7 Ultra

Ожидается, что M7 Ultra получит серьёзный прирост производительности в задачах ИИ и с 2029 года может использоваться в серверах Apple Intelligence.

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