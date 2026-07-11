Важная фишка. Как заставить iPhone спрашивать, до скольки процентов ему зарядиться, чтобы продлить жизнь аккумулятора

Начиная с iPhone 15 в iOS появилась возможность установить порог зарядки для аккумулятора. Это помогает продлить ресурс батареи, с включенной опцией аккумулятор деградирует заметно медленнее.

Но иногда эта фишка мешает. Например, если знаете, что впереди насыщенный день и хотите зарядить смартфон на максимум, нужно заранее переходить в настройки и менять значение параметра. Есть способ автоматизировать процесс. Начиная с iOS 26.4 менять порог зарядки можно через приложение Команды.

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Как добавить меню для выбора порога зарядки

1. Скачайте бесплатное приложение Команды.

2. В приложении откройте вкладку Автоматизация и создайте новую автоматизацию.

3. Выберите действие Зарядное устройство.

4. На следующем шаге укажите Подключается и отметьте Немедленный запуск.

5. Дальше нажмите Создать новую быструю команду.

6. Добавьте действие Задать лимит зарядки аккумулятора.

7. Нажмите на установленный лимит и выберите Спрашивать каждый раз.

8. Сохраните настроенную автоматизацию.

Теперь при подключении к зарядке Айфон будет спрашивать, до какого порога заряжать батарею. Если ничего не выбрать, будет действовать установленный в прошлый раз лимит.

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