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КОМАНДЫ

Важная фишка. Как заставить iPhone спрашивать, до скольки процентов ему зарядиться, чтобы продлить жизнь аккумулятора

Артём Суровцев avatar | сегодня в 12:35
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Важная фишка. Как заставить iPhone спрашивать, до скольки процентов ему зарядиться, чтобы продлить жизнь аккумулятора

Начиная с iPhone 15 в iOS появилась возможность установить порог зарядки для аккумулятора. Это помогает продлить ресурс батареи, с включенной опцией аккумулятор деградирует заметно медленнее.

Ограничение зарядки iPhone реально помогает аккумулятору. Ошибался и теперь советую включить
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Но иногда эта фишка мешает. Например, если знаете, что впереди насыщенный день и хотите зарядить смартфон на максимум, нужно заранее переходить в настройки и менять значение параметра. Есть способ автоматизировать процесс. Начиная с iOS 26.4 менять порог зарядки можно через приложение Команды.

Как добавить меню для выбора порога зарядки

1. Скачайте бесплатное приложение Команды.

2. В приложении откройте вкладку Автоматизация и создайте новую автоматизацию.

3. Выберите действие Зарядное устройство.

4. На следующем шаге укажите Подключается и отметьте Немедленный запуск.

5. Дальше нажмите Создать новую быструю команду.

6. Добавьте действие Задать лимит зарядки аккумулятора.

7. Нажмите на установленный лимит и выберите Спрашивать каждый раз.

8. Сохраните настроенную автоматизацию.

Теперь при подключении к зарядке Айфон будет спрашивать, до какого порога заряжать батарею. Если ничего не выбрать, будет действовать установленный в прошлый раз лимит.

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Начиная с iPhone 15 в iOS появилась возможность установить порог зарядки для аккумулятора. Это помогает продлить ресурс батареи, с включенной опцией аккумулятор деградирует заметно медленнее. Но иногда эта фишка мешает. Например, если знаете, что впереди насыщенный день и хотите зарядить смартфон на максимум, нужно заранее переходить в настройки и менять значение параметра. Есть способ автоматизировать...

2 комментария

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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:45

    Наконец то крутая тема. А то вечно забываю лимит менять перед выходом из дома. Надо будет обязательно настроить через команды.

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  2. LordFappington avatar
    LordFappington сегодня в 15:20

    Забавно. Странно только что меню с запросом лимита зарядки не переведено на русский язык 

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