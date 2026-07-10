Евросоюз может крупно оштрафовать Meta* за «бесконечную» ленту Facebook* и Instagram*

Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что дизайн Facebook* и Instagram* может нарушать требования закона Digital Services Act (DSA).

Претензии касаются «бесконечной» прокрутки ленты, автопроигрывания видео, push-уведомлений и персонализированных рекомендаций. По мнению комиссии, эти механики побуждают пользователей продолжать пользоваться сервисами, переводят мозг в «режим автопилота» и могут приводить к навязчивому использованию платформ.

Отдельно регулятор указал, что Meta* недостаточно оценила влияние таких функций на детей, подростков и других уязвимых пользователей. В частности, компания проигнорировала данные о том, сколько времени несовершеннолетние проводят в Facebook и Instagram по ночам, а также влияние Reels и Stories на чрезмерное использование сервисов.

Еврокомиссия также раскритиковала существующие инструменты ограничения экранного времени. Их слишком легко отключить, поэтому они практически не влияют на продолжительность использования приложений.

Сейчас Еврокомиссия считает, что Meta должна изменить дизайн Facebook и Instagram. Среди возможных мер: отключение «бесконечной» ленты и автоплея по умолчанию, введение более эффективных напоминаний о времени использования и изменение алгоритмов рекомендаций, чтобы они меньше стимулировали вовлечённость.

В Meta не согласились с предварительными выводами регулятора. За нарушение закона компании может грозить штраф в размере до 6% её годовой мировой выручки. [MacRumors]

*Meta, Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России

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