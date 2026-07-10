В мессенджере MAX появился интерфейс на испанском языке

Теперь пользователи MAX могут пользоваться всеми основными функциями приложения, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройки приватности профиля, с испаноязычным интерфейсом.
Пока сменить язык приложения можно только на Android (для пользователей iOS обновление станет доступно в ближайшее время в десктопной и веб-версии), Для этого нужно:
1. Обновить MAX
2. Выбрать испанский язык в разделе Язык приложения
В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии мессенджера.
Ранее в MAX также появилась англоязычная версия интерфейса.
В июле число иностранных пользователей мессенджера превысило 10 млн. Чаще всего MAX скачивают в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. В десятку стран-лидеров по числу загрузок также входят Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.
Сейчас зарегистрироваться в MAX могут жители 40 стран, включая государства СНГ, а также страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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