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В мессенджере MAX появился интерфейс на испанском языке

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:34
11
В мессенджере MAX появился интерфейс на испанском языке

Теперь пользователи MAX могут пользоваться всеми основными функциями приложения, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройки приватности профиля, с испаноязычным интерфейсом.

Пока сменить язык приложения можно только на Android (для пользователей iOS обновление станет доступно в ближайшее время в десктопной и веб-версии), Для этого нужно:

1. Обновить MAX
2. Выбрать испанский язык в разделе Язык приложения

В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии мессенджера.

Ранее в MAX также появилась англоязычная версия интерфейса.

В июле число иностранных пользователей мессенджера превысило 10 млн. Чаще всего MAX скачивают в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. В десятку стран-лидеров по числу загрузок также входят Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.

Сейчас зарегистрироваться в MAX могут жители 40 стран, включая государства СНГ, а также страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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max мессенджеры Новости
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Теперь пользователи MAX могут пользоваться всеми основными функциями приложения, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройки приватности профиля, с испаноязычным интерфейсом. Пока сменить язык приложения можно только на Android (для пользователей iOS обновление станет доступно в ближайшее время в десктопной и веб-версии), Для этого нужно: 1. Обновить MAX 2. Выбрать испанский язык в разделе...

11 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. reilleux avatar
    reilleux сегодня в 14:21

    А для чего испанский интерфейс это только для российских обладателей сим карт 

    1
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