Раскрыта ёмкость аккумулятора складного iPhone Ultra

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что поставщик аккумуляторов Apple зарегистрировал две новые батареи, которые предназначены для первого складного iPhone.

Ёмкость элементов составляет 1921 и 2962 мАч. Их суммарная номинальная ёмкость достигает 4883 мАч, а источники в цепочке поставок ожидают, что итоговая ёмкость аккумулятора составит от 4800 до 5000 мАч.

По всей видимости, Apple будет использовать двухсекционную батарею. Такое решение уже применяется в большинстве складных смартфонов-книжек, где аккумулятор разделён между двумя половинами корпуса.

Для сравнения, у Google Pixel 10 Pro Fold установлен аккумулятор на 5015 мАч, а у Samsung Galaxy Z Fold 7 — на 4400 мАч.

По слухам, Apple уделяет особое внимание энергоэффективности складного iPhone. Аналитик Мин-Чи Куо также утверждал, что новинка получит аккумуляторы высокой плотности. [MacRumors]

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