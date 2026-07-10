моё избранное Пользовательское соглашение

Минцифры закрыло лазейку с интернетом через иностранные SIM-карты, когда все сайты работали без ограничений

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:15
10
Минцифры закрыло лазейку с интернетом через иностранные SIM-карты, когда все сайты работали без ограничений

Владельцы иностранных SIM-карт больше не могут заходить на заблокированные в России сайты, сообщили Известиям в Минцифры.

Это связано с тем, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России. Информацию подтвердили два источника, близких к российским операторам связи.

При этом пользователи по-прежнему могут открывать сервисы, которые сами ушли из России и не были заблокированы, например Netflix и ChatGPT.

По оценкам экспертов, в России используется около 2 млн зарубежных SIM-карт, из которых 500 тысяч регулярно применялись для обхода блокировок. [Известия]

22
7
5
10
Vpn веб-сайты интернет Минцифры Россия сотовая связь Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Владельцы иностранных SIM-карт больше не могут заходить на заблокированные в России сайты, сообщили Известиям в Минцифры. Это связано с тем, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России. Информацию подтвердили два источника, близких к российским операторам связи. При этом пользователи по-прежнему могут открывать сервисы, которые сами ушли из России...

10 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. mbars avatar
    mbars сегодня в 9:25

    Ха ха , поздравляю всех кто накупил свежих карт и всрал деньги на ветер

    12
    12
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. LordFappington avatar
    LordFappington сегодня в 9:57

    То есть реальный иностранец, которому не хватило ума не ехать в Россию, теперь теряет доступ к 90% нормального и привычного для него интернета? Бонус туризма: плюс 100 🤣

    20
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(