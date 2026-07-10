Минцифры закрыло лазейку с интернетом через иностранные SIM-карты, когда все сайты работали без ограничений

Владельцы иностранных SIM-карт больше не могут заходить на заблокированные в России сайты, сообщили Известиям в Минцифры.

Это связано с тем, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России. Информацию подтвердили два источника, близких к российским операторам связи.

При этом пользователи по-прежнему могут открывать сервисы, которые сами ушли из России и не были заблокированы, например Netflix и ChatGPT.

По оценкам экспертов, в России используется около 2 млн зарубежных SIM-карт, из которых 500 тысяч регулярно применялись для обхода блокировок. [Известия]

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