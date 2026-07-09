Поиграл в Assassin’s Creed Black Flag Resynced, которую ждали 12 лет. Ubisoft все испортила, но играть все равно стоит

Давайте сразу к делу. Долгожданный «Блэк флаг» вышел, ремейк все нахваливали еще до релиза, Ubisoft сделала почти идеальную игруи

Лично для меня оригинал спустя 12 лет остается одной из лучших частей серии (не считая трилогии про братство), а для многих она вообще стала лучшей игрой про пиратов.

Главная задача разработчиков была простой: не об… испортить то, что уже отлично работало.

Что вышло в итоге? Сейчас расскажу.

Мир наконец выглядит так, как мы его запомнили

Самое большое изменение — графика.

Практически весь мир выглядит заново собранным. Карибское море стало глубже и реалистичнее, волны теперь по-настоящему раскачивают корабль, а штормы выглядят намного зрелищнее, не без помощи последней версии движка Anvil из AC: Shadows.

Здесь переделали вообще всё: обновили освещение, переработали растительность, модели персонажей, эффекты воды и погоды. На последнем вообще отдельный акцент сделали, фича с сильным ветром из Shadows в Black Flas Resynced зашла на ура, она буквально напрашивалась туда.

То, как ветер сдувает «Галку» и как она бьется об волны… это просто нечто. Даже в АААА-игре от той же студии (ну, вы поняли) все не так хорошо смотрится.

Игра при этом не потеряла свой стиль. Это по-прежнему тот самый Black Flag, только теперь он выглядит так, как его многие помнили в своих воспоминаниях, а не таким, каким он был на самом деле в 2013 году.

Ubisoft аккуратно обновила геймплей

Разработчики не стали превращать Black Flag в современную RPG наподобие Odyssey или Valhalla. И за это я выражаю отдельный респект. Так вышло, что я не фанат RPG-трилогии, и этот подход попросту не подходил серии (сугубо мое мнение).

Паркур ощущается плавнее благодаря новым анимациям, управление стало отзывчивее, а еще появился стелс. Да-да, теперь можно приседать, использовать высокую траву и более гибко обходить противников.

Эдвард из оригинала мог только идти в бой напрямую. Все это не меняет игру кардинально, но делает многие миссии заметно комфортнее.

Морские сражения, ради которых многие и возвращаются в Black Flag, практически не трогали. И правильно! Они до сих пор остаются одними из лучших в индустрии, а благодаря новой графике выглядят еще эффектнее.

Боевая система стала современной: появились новые анимации, уклонения, парирования с точными таймингами и переработанные атаки. Хотя я и дальше всех закликиваю чаще всего, апгрейд придется многим по вкусу.

Плюс появились плюшки из Shadows в виде дополнительных способностей (и они даже не перезаряжаются, ура). Например, можно пнуть противника ногой или сделать подсечку, а также быстро выстрельнуть из огнестрела.

Из игры исчезли некоторые возможности оригинала, включая полноценное использование скрытого клинка в открытом бою, но при этом он применяется при добиваниях.

Есть спорное решение — практически полное исчезновение современной сюжетной линии с Abstergo. Да, далеко не все любили эти эпизоды, но они были частью общей вселенной Assassin’s Creed. Вместо того чтобы переработать этот элемент, Ubisoft предпочла просто избавиться от него (есть только мелкие вкрапления, как в Shadows, но и их почти нет).

Радует то, что убрали кучу «стелс»-миссий со слежкой. За 10 часов я пока не встретил ни одной, но знаю, что они должны появиться в будущем.

Из приятных бонусов ремейка также отмечу наличие питомцев, а именно теперь на корабль можно подселить кота и попугая. Они реагируют на изменения в море, включая шторм.

Также тут расширили сюжетные ветки второстепенных персонажей, но пока об этом рано судить. Игра только вышла, и сильно изучить их не получилось. Пока все выглядит здорово.

Тогда почему у игры такой рейтинг в Steam?

Если открыть страницу Black Flag Resynced в Steam, может показаться, что Ubisoft выпустила провальный ремейк.

Но вы почитайте сами отзывы, и все встанет на свои места. Тупо в день релиза добавили донат, которого не было еще вчера. «Косметика» стоит $85! Это на $15 больше, чем цена Deluxe-издания.

Короче говоря, типичный Ubisoft moment.

Также многие критикуют обязательный Ubisoft Connect и наличие Denuvo. Выглядит это всё как скотское отношение к геймерам.

В этом и заключается главный парадокс релиза. Ubisoft смогла сделать качественный ремейк, но одновременно сумела испортить его репутацию собственными решениями.

Есть еще лично моя придирка. Почему в игре, которая отлично идет на ПК в 60 FPS, катсцены заточены на 30 FPS? Ждем официальных патчей (хотя вообще уже есть мод, который это исправляет).

Играть все равно стоит, плевать на DLC

Black Flag Resynced — это именно тот случай, когда разработчики с уважением отнеслись к оригиналу. Они не стали полностью перекраивать игру, не превратили ее в очередную RPG с сотнями часов гринда и не попытались переписать историю.

Вместо этого Ubisoft обновила графику, сделала управление современнее и аккуратно освежила механики.

Но самая большая проблема ремейка вообще находится за пределами игры. Вместо того чтобы обсуждать красивейшее Карибское море, новый стелс и великолепные морские сражения, все снова спорят о Denuvo, Ubisoft Connect и монетизации.

Обидно только, что в игре нет русской озвучки. Ждем, когда народные умельцы ее добавят из оригинальной игры.

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