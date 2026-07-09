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Пользователи MAX теперь могут создавать публичные каналы

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:29
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Пользователи MAX теперь могут создавать публичные каналы

В MAX появилась возможность создавать публичные каналы, пока только на Android. Владельцы iPhone смогут сделать это через веб-версию уже в ближайшие дни.

Чтобы создать публичный канал, нужно оформить Цифровой ID, а далее следовать шагам:

1. Перейти в раздел Чаты и нажать кнопку «+» в верхней части экрана

2. Выбрать пункт Создать канал

3. Добавить фотографию, название и описание

4. Подтвердить создание канала

5. Подключить Цифровой ID, если он не был активирован заранее

6. Перевести канал в режим Публичный и выбрать ссылку с никнеймом

Сделать общедоступным можно и уже существующий приватный канал: соответствующая настройка появилась в параметрах.

В ближайшие дни нововведение появится в десктопной и веб-версии MAX, поэтому владельцы iPhone также смогут создавать публичные каналы через браузер.

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В MAX появилась возможность создавать публичные каналы, пока только на Android. Владельцы iPhone смогут сделать это через веб-версию уже в ближайшие дни. Чтобы создать публичный канал, нужно оформить Цифровой ID, а далее следовать шагам: 1. Перейти в раздел Чаты и нажать кнопку «+» в верхней части экрана 2. Выбрать пункт Создать канал 3. Добавить фотографию,...

8 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:44

    Ну вот опять на айфонах через браузер каналы пилить. Надеюсь, в приложении это скоро исправят.

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  2. Nexusknv avatar
    Nexusknv сегодня в 18:27

    можно…..,а зачем?

    1
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