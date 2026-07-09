Пользователи MAX теперь могут создавать публичные каналы

В MAX появилась возможность создавать публичные каналы, пока только на Android. Владельцы iPhone смогут сделать это через веб-версию уже в ближайшие дни.
Чтобы создать публичный канал, нужно оформить Цифровой ID, а далее следовать шагам:
1. Перейти в раздел Чаты и нажать кнопку «+» в верхней части экрана
2. Выбрать пункт Создать канал
3. Добавить фотографию, название и описание
4. Подтвердить создание канала
5. Подключить Цифровой ID, если он не был активирован заранее
6. Перевести канал в режим Публичный и выбрать ссылку с никнеймом
Сделать общедоступным можно и уже существующий приватный канал: соответствующая настройка появилась в параметрах.
В ближайшие дни нововведение появится в десктопной и веб-версии MAX, поэтому владельцы iPhone также смогут создавать публичные каналы через браузер.
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