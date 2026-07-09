Вышел трейлер сериала «Трудно быть богом» по повести Стругацких. Релиз новинки с Безруковым и Кологривым в этом году

Стриминговый сервис Wink показал первый тизер сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких.

В основе сюжета: повесть «Трудно быть богом». Главный герой Антон, землянин из будущего, отправляется на планету Арканар, где должен незаметно наблюдать за развитием местной цивилизации и корректировать ход истории, не вмешиваясь в неё напрямую.

Главные роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый и другие. Сценарий проекта написали Андрей Золотарёв и Теймур Джафаров, а режиссёром выступил Дмитрий Тюрин.

Трейлер:

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

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