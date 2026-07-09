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Вышел трейлер сериала «Трудно быть богом» по повести Стругацких. Релиз новинки с Безруковым и Кологривым в этом году

Артём Баусов avatar | сегодня в 15:05
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Стриминговый сервис Wink показал первый тизер сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких.

В основе сюжета: повесть «Трудно быть богом». Главный герой Антон, землянин из будущего, отправляется на планету Арканар, где должен незаметно наблюдать за развитием местной цивилизации и корректировать ход истории, не вмешиваясь в неё напрямую.

Главные роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый и другие. Сценарий проекта написали Андрей Золотарёв и Теймур Джафаров, а режиссёром выступил Дмитрий Тюрин.

Трейлер:

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

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Стриминговый сервис Wink показал первый тизер сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких. В основе сюжета: повесть «Трудно быть богом». Главный герой Антон, землянин из будущего, отправляется на планету Арканар, где должен незаметно наблюдать за развитием местной цивилизации и корректировать ход истории, не вмешиваясь в неё напрямую. Главные роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков,...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:19

    Опять Безруков во всех проектах. Надеюсь Кологривый не все испортит и получится годная вещь.

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  2. sllazarev avatar
    sllazarev сегодня в 17:27

    Я бы посмотрел. То что ставим фильмы по произведениям соотечественников – это круто. При том что это сильное произведение на уровне мировых фантастов. 

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