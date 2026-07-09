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Авто

Беспилотное такси Waymo сдало двух пьяных подростков полиции. Авто притворилось сломанным и дождалось сотрудников

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:27
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Беспилотное такси Waymo сдало двух пьяных подростков полиции. Авто притворилось сломанным и дождалось сотрудников

Waymo помогла полиции американского города Сан-Матео задержать двух 15-летних подростков, которые распивали алкоголь и стреляли гелевыми шариками из беспилотного такси.

Сотрудники Waymo через камеры внутри автомобиля заметили, что пассажиры находятся в состоянии опьянения и стреляют из игрушечного оружия шариками, похожими на пейнтбольные.

После этого компания связалась с полицией, передала местоположение автомобиля и дистанционно остановила поездку. Чтобы не вызвать подозрений, пассажирам сообщили, что у машины возникла техническая неисправность.

Когда роботакси остановилось, полиция провела задержание. В салоне нашли алкоголь и игрушечный пистолет, внешне похожий на настоящий из-за окраски.

Сейчас прокуратура округа Сан-Матео решает, будут ли подросткам предъявлены обвинения, в том числе за употребление алкоголя несовершеннолетними. Полиция также изучает записи с камер внутри беспилотного автомобиля. [ABC7]

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Waymo помогла полиции американского города Сан-Матео задержать двух 15-летних подростков, которые распивали алкоголь и стреляли гелевыми шариками из беспилотного такси. Сотрудники Waymo через камеры внутри автомобиля заметили, что пассажиры находятся в состоянии опьянения и стреляют из игрушечного оружия шариками, похожими на пейнтбольные. После этого компания связалась с полицией, передала местоположение автомобиля и дистанционно остановила поездку....

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. mlserg avatar
    mlserg сегодня в 10:22

    В США запрещено пассажирам быть в состоянии алкогольного опьянения?

    1
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    tamtam
    tamtam сегодня в 10:47

    Детям вроде как. 

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    Никита
    Никита сегодня в 10:49

    речь не просто о пассажирах а о подростках

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