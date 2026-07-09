Беспилотное такси Waymo сдало двух пьяных подростков полиции. Авто притворилось сломанным и дождалось сотрудников

Waymo помогла полиции американского города Сан-Матео задержать двух 15-летних подростков, которые распивали алкоголь и стреляли гелевыми шариками из беспилотного такси.

Сотрудники Waymo через камеры внутри автомобиля заметили, что пассажиры находятся в состоянии опьянения и стреляют из игрушечного оружия шариками, похожими на пейнтбольные.

После этого компания связалась с полицией, передала местоположение автомобиля и дистанционно остановила поездку. Чтобы не вызвать подозрений, пассажирам сообщили, что у машины возникла техническая неисправность.

Когда роботакси остановилось, полиция провела задержание. В салоне нашли алкоголь и игрушечный пистолет, внешне похожий на настоящий из-за окраски.

Сейчас прокуратура округа Сан-Матео решает, будут ли подросткам предъявлены обвинения, в том числе за употребление алкоголя несовершеннолетними. Полиция также изучает записи с камер внутри беспилотного автомобиля. [ABC7]

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