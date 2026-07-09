Какой же у него божественный экран! Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max, который заставил меня убрать iPad Pro в ящик

Когда мне в руки попал новый HUAWEI MatePad Pro Max, я был настроен скептически. Очередной большой флагман на 13,2 дюйма. Однако после недели тестирования в реальных рабочих задачах этот гаджет заставил меня пересмотреть свои взгляды на мобильную работу.

У инженеров бренда получилось решить сразу несколько фундаментальных проблем, создав ультимативный инструмент для тех, кому нужно оставаться продуктивным в дороге без необходимости таскать с собой полноценный лэптоп. HUAWEI MatePad Pro Max получился невероятно тонким планшетом, который впечатляет экраном и звуком.

Технические характеристики: чудо инженерной работы

Перед тем, как мы перейдем к подробностям, впечатлениям и опыту использования устройства, я предлагаю ознакомиться с техническими характеристиками:

Габариты и корпус: цельнометаллический, толщина 4,7 мм

Вес: 509 г (планшет) + 439 г (клавиатура)

Экран: 13,2 дюйма, гибкий OLED PaperMatte, 3000×2000, 144 Гц, 1600 нит. Полезная площадь 94%, рамки 3,55 мм. Без вырезов

Память: 12/256 или 12/512 ГБ

Камеры: Основная: 50 МП + объектив для ультрареалистичной съемки, фронтальная: 12 МП (90°)

Звук: система HUAWEI SOUND, 6 динамиков (басовый блок с 4 излучателями), 4 микрофона

Батарея: 10 400 мА·ч

Софт: HarmonyOS, фирменные приложения GoPaint (бесплатно) и «Блокнот»

Дизайн, эргономика и аксессуары: невероятно тонкий и прочный корпус

Первое, что поражает, когда берешь HUAWEI MatePad Pro Max в руки, это его физические габариты. Корпус имеет толщину всего 4,7 мм. На сегодняшний день это самый тонкий планшет в индустрии среди устройств с экраном крупнее 13 дюймов. Для сравнения: актуальный iPad Pro 13 имеет толщину 5,1 мм.

Вес стандартной версии составляет символические 499 граммов, а протестированная мной модификация с экраном PaperMatte весит 509 граммов. Держишь в руках огромный тринадцатидюймовый экран, который по ощущениям не тяжелее обычного глянцевого журнала.

При такой экстремальной толщине закономерно возникает вопрос прочности. Никому не хочется получить изогнутый планшет после того, как он случайно оказался в плотно набитом рюкзаке.

За жесткость конструкции здесь отвечает архитектура нового поколения Huawei Cloud Falcon. Инженеры применили цельнометаллический дизайн рамки и внутренних несущих элементов.

По заявлению производителя, устройство стало на 60% более устойчивым к изгибу по сравнению с прошлогодней моделью MatePad Pro 13,2. Внутренние тесты компании доходят до экстремальных сценариев: планшет укладывают на две опоры с промежутком в 15 см, и он способен выдержать точечную нагрузку до 62 кг, выполняя роль опоры для отжиманий.

Самостоятельно повторять такой трюк я не рискнул, но скручиванию руками корпус практически не поддается, не издавая ни единого скрипа.

Мне на тест достался планшет в голубом цвете. Задняя панель планшета получила многослойную нанотекстуру. Под прямыми солнечными лучами или искусственным светом офисных ламп крышка начинает динамично переливаться, имитируя легкую водную рябь. Выглядит самобытно и совершенно не собирает отпечатки пальцев.

Клавиатура HUAWEI Glide Keyboard заслуживает отдельного разбора. Ее вес составляет 439 граммов.

Фирменный чехол-книжка позволяет устанавливать планшет как в альбомной, так и в портретной ориентации. Последнее критически важно, например, при работе с длинными документами и PDF-файлами.

Планшет вместе с клавиатурой выигрывает в портативности у любого современного ультрабука и связки из iPad Pro 13 с тяжелой Magic Keyboard.

Механизм раскрытия работает плавно. Благодаря гибкой конструкции шарнира устройство открывается одним привычным движением, как обычный ноутбук.

Сами клавиши получили полноценную шестирядную раскладку, а их ход составляет 1,8 мм. Отклик упругий, четкий, при слепом наборе текста пальцы не промахиваются.

Huawei обновила покрытие кейкапов, увеличив их износостойкость, так что затираться до блеска через пару месяцев активной работы они не должны. Ниже расположился крупный тачпад, который физически нажимается по всей своей площади без мертвых зон по краям.

Главная инженерная фишка клавиатуры скрыта внутри. Там встроен потайной слот для хранения и беспроводной зарядки стилуса M-Pencil.

Когда вы закрываете планшет, перо полностью прячется внутри конструкции, а не болтается на внешней магнитной грани корпуса. Риск случайно задеть и потерять аксессуар в общественном транспорте или аэропорту сведен к нулю.

Экран и звук: портативный кинотеатр, который всегда с тобой

Экран — это главная причина, почему этот планшет стоит рассматривать одновременно для работы и развлечений. HUAWEI MatePad Pro Max оснастили 13,2-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3K (3000×2000 точек) и соотношением сторон 3:2.

Тонкие рамки по периметру составляют всего 3,55 мм, благодаря чему полезная площадь экрана достигает внушительных 94%.

На дисплее нет никаких раздражающих вырезов, челок или отверстий под фронтальную камеру — вся лицевая панель представляет собой сплошное рабочее пространство.

В отличие от экранов прошлых поколений и решений конкурентов, где применяется обычная пескоструйная обработка стекла, Huawei задействовала метод высококонтролируемого нанотравления поверхности. Поверх матрицы наносится специальная рассеивающая свет пленка.

Что это дает на практике? Экран практически полностью поглощает внешние блики.

Я тестировал устройство в условиях жесткого офисного освещения, направляя яркую светодиодную ленту прямо на дисплей — вместо слепящего белого пятна получается едва заметное мягкое рассеивание, которое совершенно не мешает читать текст или монтировать видео.

При этом нанотравление не убило детализацию и контрастность, чем часто грешат матовые защитные пленки. Если открыть чистое белое или зеленое поле, картинка остается монолитной, без эффекта радужной зернистости, который часто утомляет глаза на других устройствах.

Цветопередача эталонная: охват P3 гарантирует, что цвета на экране планшета будут точно совпадать с оттенками на других откалиброванных мониторах компании.

Добавьте сюда частоту обновления до 144 Гц с временем отклика в 1 мс, пиковую яркость в 1600 нит и контрастность 2 000 000:1. Читать книги, рисовать или редактировать документы на улице в полдень под прямыми лучами солнца можно с абсолютным комфортом.

Устройство получило сертификат комплексной защиты зрения TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0. Глаза не устают даже после пяти часов непрерывной работы в темноте.

Аудиосистема состоит из шести динамиков, дополненных басовым блоком с четырьмя излучателями. Звук получился объемным, глубоким и очень громким.

При просмотре фильмов с качественным сведением аудиодорожки (например, «Аватар: Пламя и пепел» или «Тихоокеанский рубеж») создается четкое ощущение пространственной сцены. Низкие частоты плотные, без хрипов на максимальной громкости, а вокал Адель в Someone Like You звучит кристально чисто.

Четыре встроенных микрофона эффективно отсекают комнатное эхо и фоновый шум во время рабочих созвонов.

Железо и производительность: ощутимый флагманский уровень

Серьезному рабочему инструменту необходим соответствующий запас производительности. По данным из утилиты CPU-Z, новинка получила KirinT93Pro в качестве аппаратной платформы.

Из-за рекордно тонкого корпуса инженерам пришлось полностью переработать внутреннюю терморегуляцию. В итоге общая производительность планшета выросла на 20%, а эффективность рассеивания тепла увеличилась сразу на 30% по сравнению с моделью MatePad Pro 13,2 (2025).

Я провел на планшете ряд искусственных тестов производительности. В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал более 1 833 000 баллов. Также обращаю внимание на график CPU Throttling Test — устройство остается холодным даже на пиковых нагрузках.

Как работает планшет в реальных сценариях? При обработке тяжелых многослойных иллюстраций в GoPaint, одновременном рендеринге 4K-видео в CapCut и открытых в фоне десятках вкладок браузера корпус устройства становится лишь слегка теплым в районе основной камеры, а интерфейс сохраняет идеальную плавность.

Запас оперативной памяти в 12 ГБ позволяет системе не закрывать приложения сутками, мгновенно переключаясь между задачами.

Софт: здесь есть все что нужно для работы и развлечений

HUAWEI MatePad Pro Max работает на операционной системе HarmonyOS. В качестве источника софта по умолчанию предлагается фирменный магазин AppGallery. Там хороший ассортимент, но при необходимости можно использовать сторонний магазин, например, RuStore или Aptoide, а также можно устанавливать приложения с помощью APK-файлом.

Буквально несколько слов о приложениях Google, а также о софте, которому для работы необходимо наличие сервисов GMS (Google Mobile Services). Кратко: все это работает. Работоспособность таких приложений осуществляется с помощью программных инструментов от сторонних разработчиков microG и Gbox, которые устанавливаются из AppGallery фоном.

«Из коробки» на планшете установлен офисный пакет WPS Office, адаптированный под компьютерный интерфейс. В нем вы получаете полноценный десктопный интерфейс с привычным расположением всех вкладок, формул и инструментов.

WPS Office поддерживает совместное редактирование документов и таблиц несколькими пользователями в режиме реального времени. Встроенный ИИ-ассистент помогает на лету генерировать отчеты, структурировать длинные тексты и анализировать массивы данных в таблицах.

Еще одно полезное приложение: обновленный «Блокнот». Сюда можно импортировать тяжелые документы любых форматов, вести протоколы совещаний вручную с помощью стилуса, а встроенные нейросети автоматически распознают и улучшат почерк, превратив его в аккуратный печатный текст. Крутая фишка для учебы: распознавание и автоматическое решение математических уравнений любой сложности прямо по ходу их написания от руки.

Для художников, дизайнеров и иллюстраторов Huawei разработала бесплатное приложение GoPaint. Это прямой и очень сильный конкурент платного Procreate для iPad. Программа предлагает более 150 типов реалистичных кистей и продвинутый движок для работы со сложными цифровыми проектами.

Вот несколько фишек GoPaint, которые меня зацепили:

Режим «Флюид» : алгоритмы детально имитируют физику растекания реальной жидкости, например, туши или акварели. Можно регулировать поток воды и скорость высыхания, получая сложные текстуры сухих и влажных красок без необходимости создавать десятки вспомогательных слоев.

Кисть «Брызги» : если удерживать M-Pencil на высоте около 12 мм над экраном и дважды коснуться пальцем корпуса стилуса, планшет сымитировать выпуск чернил, создавая на холсте реалистичные брызги с учетом угла наклона пера.

Встроенная анимация: можно рисовать последовательные кадры, а приложение автоматически сопоставит слои с таймлайном, позволяя быстро превратить статичную иллюстрацию в покадровую анимацию.

Режим многозадачности позволяет масштабировать и группировать окна нескольких программ на одном экране, превращая планшет в полноценный рабочий инструмент.

Камеры: расширяют творческую палитру

Камеры в планшетах обычно устанавливают по остаточному принципу, но здесь Huawei решила удивить. Задний блок камер True-to-Color состоит из основного модуля на 50 МП и объектива для ультрареалистичной съемки.

MatePad Pro Max позволяет позволяет сделать снимки с достоверной цветопередачей без лишней цифровой перенасыщенности даже при сложном комнатном освещении.

Зачем это нужно планшету? Ответ кроется в интеграции с творческим софтом. Функция «Умная карта цветов» в приложении GoPaint позволяет использовать камеру устройства как физическую пипетку.

Вы можете сфотографировать любой реальный объект — лепесток цветка, текстуру кожи или старую кирпичную стену, и алгоритмы мгновенно извлекут точную палитру оттенков, перенеся ее в ваше цифровое рабочее пространство.

Фронтальная камера на 12 МП получила широкий угол обзора в 90°. Она отлично подходит для видеоконференций, удерживая вас в центре кадра.

Автономность: честный день работы и развлечений

Внутри тонкого корпуса скрывается емкий аккумулятор на 10 400 мА·ч. Батарею такой емкости удалось впихнуть корпус толщиной в 4,7 благодаря кремниево-анодной структуры.

В режиме непрерывного воспроизведения локального видео планшет живет до 14,5 часа на одном заряде. В моем сценарии реального использования (работа в WPS Office через Wi-Fi, ведение заметок, фоновое прослушивание музыки в наушниках и час рисования в GoPaint при автояркости) устройство без проблем выдерживает полноценный рабочий день, сохраняя к вечеру около 25–30% заряда.

Планшет поддерживает фирменную быструю зарядку, но еще интереснее работает функция обратной проводной зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт. HUAWEI MatePad Pro Max можно использовать как мощный пауэрбанк для других гаджетов. Например, если подключить к нему флагманский смартфон HUAWEI Mate 80 Pro, тот зарядится на 40% всего за 20 минут. В поездках это позволяет не брать с собой лишние внешние аккумуляторы.

Итоги: вот таким должен быть полноценный флагман

HUAWEI MatePad Pro Max получился устройством для тех, кто ищет максимальную портативность без ущерба для продуктивности. Планшет избавляет от необходимости искать компромиссы между весом гаджета, качеством его экрана и возможностями софта.

Плюсы:

Очень тонкий (4,7 мм) и легкий (до 509 г) цельнометаллический корпус;

Отличный OLED-экран PaperMatte, который полностью устраняет блики и защищает зрение;

Полноценная клавиатура Glide Keyboard со скрытым отсеком для зарядки стилуса и возможностью вертикальной ориентации экрана;

Эффективная система охлаждения, исключающая перегрев и падение производительности;

Бесплатный набор полезного софта для работы, учебы и творчества (WPS Office, GoPaint);

Емкая батарея с кремниевым анодом и поддержка быстрой обратной зарядки на 40 Вт.

Минусы:

Специфическое соотношение сторон экрана 3:2 идеально для работы, но при просмотре современных фильмов формата 16:9 сверху и снизу будут появляться черные полосы;

Отсутствие слота для SIM-карты: только eSIM.

Если вам нужен планшет исключительно для вечернего просмотра сериалов и ленивого листания соцсетей, покупать MatePad Pro Max точно не стоит — его потенциал останется нераскрытым. Но если вы профессионально работаете с текстом, таблицами, графикой или иллюстрацией и хотите получить ультимативную мобильную станцию, которая не утяжелит ваш рюкзак, этот планшет отобьет свою стоимость.

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