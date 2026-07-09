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Алиса AI

«Алиса, посмотри камерой, как дела дома?». Умные камеры Яндекса получили мощный ИИ, который голосом комментирует, что происходит в видео

Артём Баусов avatar | сегодня в 10:30
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«Алиса, посмотри камерой, как дела дома?». Умные камеры Яндекса получили мощный ИИ, который голосом комментирует, что происходит в видео

Владельцы умных IP-камер Яндекса получили новые ИИ-функции: Алиса научилась отвечать на вопросы о том, что происходит в кадре, а также искать нужные записи в архиве по описанию.

Так, пользователи могут спросить Алису, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота или как ухаживать за растением, которое попало в кадр. Запросы работают через Яндекс Станцию, ТВ Станцию, наушники Яндекс Дропс и чат с Алисой AI. Новая функция построена на визуально-языковой модели Alice AI VLM.

Камеру можно проверять голосом, не открывая мобильное приложение. Например, перед возвращением домой можно спросить, спит ли ребенок.

► Пользователи с подпиской Экстра или Стандарт могут задавать неограниченное число запросов к камере. Без подписки доступно до 20 запросов в месяц.

► Появилась возможность сохранить до трех положений камеры и переключаться между ними голосовыми командами.

► Еще одно нововведение — автоматическая запись по заданным условиям. Камера сможет сама начать запись, если к двери кто-то подойдет или в кадре появится домашний питомец.

► ИИ-камера научилась искать ролики в архиве по запросам на естественном языке. Достаточно описать, что должно быть на записи, например «люди поют под гитару» или «играют с собакой».

Функция поиска по архиву доступна пользователям с подпиской Экстра или Стандарт.

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Алиса AI Яндекс Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Владельцы умных IP-камер Яндекса получили новые ИИ-функции: Алиса научилась отвечать на вопросы о том, что происходит в кадре, а также искать нужные записи в архиве по описанию. Так, пользователи могут спросить Алису, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота или как ухаживать за растением, которое попало в кадр. Запросы работают через Яндекс Станцию,...

12 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:30

    Офигеть, искать видео по описанию это мощно. Но 20 запросов в месяц это вообще ни о чем, придется подписку брать.

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  2. Lucas avatar
    Lucas сегодня в 11:33

    У меня их умная камера. Как раз отменил подписку. Алиса просто невероятно тупая. Она не распознает людей нормально (в 30-50% случаев), то есть в критической ситуации пуш я не получаю. Зато очень много ложных срабатываний на движения, когда его нет. До 10 раз в сутки. Просто жесть.

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