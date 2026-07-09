«Алиса, посмотри камерой, как дела дома?». Умные камеры Яндекса получили мощный ИИ, который голосом комментирует, что происходит в видео

Владельцы умных IP-камер Яндекса получили новые ИИ-функции: Алиса научилась отвечать на вопросы о том, что происходит в кадре, а также искать нужные записи в архиве по описанию.

Так, пользователи могут спросить Алису, есть ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота или как ухаживать за растением, которое попало в кадр. Запросы работают через Яндекс Станцию, ТВ Станцию, наушники Яндекс Дропс и чат с Алисой AI. Новая функция построена на визуально-языковой модели Alice AI VLM.

► Камеру можно проверять голосом , не открывая мобильное приложение. Например, перед возвращением домой можно спросить, спит ли ребенок.

► Пользователи с подпиской Экстра или Стандарт могут задавать неограниченное число запросов к камере. Без подписки доступно до 20 запросов в месяц .

► Появилась возможность сохранить до трех положений камеры и переключаться между ними голосовыми командами.

► Еще одно нововведение — автоматическая запись по заданным условиям. Камера сможет сама начать запись, если к двери кто-то подойдет или в кадре появится домашний питомец.

► ИИ-камера научилась искать ролики в архиве по запросам на естественном языке. Достаточно описать, что должно быть на записи, например «люди поют под гитару» или «играют с собакой».

Функция поиска по архиву доступна пользователям с подпиской Экстра или Стандарт.

19 6 1