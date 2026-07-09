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Сбер открыл SberStudios на Мосфильме. Это хайтек-студия продакшена, где нейросети и роботы заменяют актеров и декорации

Артём Баусов avatar | сегодня в 11:00
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Сбер открыл SberStudios на Мосфильме. Это хайтек-студия продакшена, где нейросети и роботы заменяют актеров и декорации

Сбер открыл SberStudios — студию виртуального производства, которая позволяет снимать фильмы, сериалы, рекламу, клипы и проводить мероприятия с использованием LED-декораций, роботизированных камер и технологий искусственного интеллекта.

Площадка расположена в 16-м павильоне «Мосфильма».

Главная особенность SberStudios — объединение всех технологий в единый производственный процесс. Благодаря этому режиссёр видит практически готовое изображение прямо во время съёмок, что позволяет сократить объём постпродакшна.

► Вместо реальных локаций используется виртуальное окружение на гигантском LED-экране. Роботизированная система воспроизводит сложные движения камеры, а ИИ помогает создавать визуальные эффекты: менять внешность актёров, генерировать цифровую массовку, достраивать окружение, менять освещение и удалять лишние объекты из кадра.

► Центральный элемент студии: LED-экран AOTO длиной 50 метров, диаметром 22 метра и высотой 9 метров. Он синхронизируется с движением камеры, создавая реалистичные отражения и освещение.

► Дополняют площадку LED-потолок площадью 315 м² и мобильные экраны, которые позволяют снимать сцены практически с любого ракурса.

Также в павильоне площадью 1600 м² работают:

  • Volumetric-студия для съёмки объёмного видео и создания фотореалистичных 3D-моделей актёров
  • Система Motion Control Mark Roberts Bolt X для точного повторения траекторий движения камеры
  • Команда AI VFX, которая создаёт визуальные эффекты с использованием искусственного интеллекта

Студия уже около года работает в пилотном режиме. За это время здесь сняли несколько крупных проектов, включая фильмы «Пропасть», «Весельчак У» и «Садко», а также рекламные ролики для российских компаний.

Использование виртуального производства позволяет не зависеть от погоды, времени суток и реальных локаций. Теперь воспользоваться возможностями SberStudios могут любые продакшн-компании, для этого нужно подать заявку на съёмки.

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Сбер Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Сбер открыл SberStudios — студию виртуального производства, которая позволяет снимать фильмы, сериалы, рекламу, клипы и проводить мероприятия с использованием LED-декораций, роботизированных камер и технологий искусственного интеллекта. Площадка расположена в 16-м павильоне «Мосфильма». Главная особенность SberStudios — объединение всех технологий в единый производственный процесс. Благодаря этому режиссёр видит практически готовое изображение прямо во время съёмок, что...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. TheLastHero avatar
    TheLastHero сегодня в 11:17

    Следующий шаг это нейросеть, которая сама напишет новость о том, как нейросеть сняла фильм

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  2. prosto_o_chem avatar
    prosto_o_chem сегодня в 11:17

    Главное не забыть, что кино делают не пиксели, а идеи

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