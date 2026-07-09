Сбер открыл SberStudios на Мосфильме. Это хайтек-студия продакшена, где нейросети и роботы заменяют актеров и декорации

Сбер открыл SberStudios — студию виртуального производства, которая позволяет снимать фильмы, сериалы, рекламу, клипы и проводить мероприятия с использованием LED-декораций, роботизированных камер и технологий искусственного интеллекта.

Площадка расположена в 16-м павильоне «Мосфильма».

Главная особенность SberStudios — объединение всех технологий в единый производственный процесс . Благодаря этому режиссёр видит практически готовое изображение прямо во время съёмок, что позволяет сократить объём постпродакшна.

► Вместо реальных локаций используется виртуальное окружение на гигантском LED-экране. Роботизированная система воспроизводит сложные движения камеры, а ИИ помогает создавать визуальные эффекты: менять внешность актёров, генерировать цифровую массовку, достраивать окружение, менять освещение и удалять лишние объекты из кадра.

► Центральный элемент студии: LED-экран AOTO длиной 50 метров, диаметром 22 метра и высотой 9 метров. Он синхронизируется с движением камеры, создавая реалистичные отражения и освещение.

► Дополняют площадку LED-потолок площадью 315 м² и мобильные экраны, которые позволяют снимать сцены практически с любого ракурса.

Также в павильоне площадью 1600 м² работают:

Volumetric-студия для съёмки объёмного видео и создания фотореалистичных 3D-моделей актёров

для съёмки объёмного видео и создания фотореалистичных 3D-моделей актёров Система Motion Control Mark Roberts Bolt X для точного повторения траекторий движения камеры

Mark Roberts Bolt X для точного повторения траекторий движения камеры Команда AI VFX, которая создаёт визуальные эффекты с использованием искусственного интеллекта

Студия уже около года работает в пилотном режиме. За это время здесь сняли несколько крупных проектов, включая фильмы «Пропасть», «Весельчак У» и «Садко», а также рекламные ролики для российских компаний.

Использование виртуального производства позволяет не зависеть от погоды, времени суток и реальных локаций. Теперь воспользоваться возможностями SberStudios могут любые продакшн-компании, для этого нужно подать заявку на съёмки.

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